Японія не хоче відмовлятися від російського газу — деталі

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі відхилила прохання президента США Дональда Трампа заборонити імпорт енергоносіїв з Росії. Вона наголосила, що це буде складно для її країни.

Японія не хоче відмовлятися від російського газу

За даними видання, питання закупівель Японією скрапленого газу в Росії виникло під час двосторонньої зустрічі Санае Такаїчі та Дональда Трампа в Токіо, однак прем’єрка сказала, що відмова від російської сировини буде складною для її країни і попросила президента США зрозуміти енергетичні потреби Японії.

Російські поставки становлять майже 9% від загального імпорту СПГ до Японії, а японські компанії Mitsui та Mitsubishi мають частки в проєкті СПГ Сахалін-2.

Такаїчі сказала, що якщо Японія припинить закупівлі, це лише зробить щасливими Китай та Росію.

Нагадаємо, США готують план з відлучення трьох країн від російського газу. Йдеться про Угорщину, Словаччину та Туреччину.

Також ми писали, що РФ розірвала угоду зі США про плутоній. Документ зобовʼязував країни утилізувати по 34 тонни збройового плутонію, перетворивши його на паливо для атомних електростанцій.