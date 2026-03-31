Главная Новости дня Буданов почтил память погибших в Буче в годовщину освобождения города

Буданов почтил память погибших в Буче в годовщину освобождения города

Дата публикации 31 марта 2026 12:25
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов почтил память украинцев, которые были убиты и замучены во время оккупации Бучи Киевской области. В четвертую годовщину освобождения города от российских захватчиков генерал подчеркнул важность борьбы за справедливость.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ОП.

Обращение Кирилла Буданова

В своем обращении генерал подчеркнул масштаб трагедии, которую увидел весь мир после деоккупации города.

"Ровно четыре года назад, 31 марта 2022 года, когда Силы безопасности и обороны Украины освободили Бучу от захватчиков, весь мир стал свидетелем массовых, немыслимых для цивилизованного человечества, диких военных преступлений, совершенных российской оккупационной армией", — отметил он.

Буданов также призвал почтить память погибших гражданских и военных, которые стали жертвами российской агрессии.

"Вместе со всей украинской нацией чту память расстрелянных и замученных невинных гражданских жителей Бучи, а также храбрых защитников Киевщины, кто пал в боях с оккупантами", — подчеркнул он.

По его словам, события в Буче стали важным уроком для всей страны относительно ценности государственности и безопасности.

"События в Буче показали каждому из нас насколько ценным является собственное свободное государство с сильной армией — это буквально гарантия безопасности, единственный шанс жить и работать на своей земле, планировать будущее своих детей. Мы продолжаем борьбу и защиту Украины ради самой жизни, а еще ради справедливости. И она неизбежно наступит", — подчеркнул руководитель ОП.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что четыре года назад, 3 марта 2022 года, в Буче начались одни из самых трагических событий полномасштабного вторжения России в Украину. Российские военные совершали массовые преступления против гражданского населения — пытки, изнасилования и убийства, в том числе детей.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о проведении "Бучанского саммита". Мероприятие состоится к годовщине освобождения города от российских оккупантов.

Буча Кирилл Буданов оккупация
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
