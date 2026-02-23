В Украине проведут Бучанский саммит к годовщине деоккупации города

В Украине состоится "Бучанский саммит" — детали от МИД
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявив, что совсем скоро состоится "Бучанский саммит" к годовщине освобождения города от российских оккупантов. Он призвал партнеров к участию.
Об этом Андрей Сибига сообщил во время Justice Conference в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.
"Бучанский саммит"
"Я очень хочу, чтобы в этом году нам удалось провести на должном уровне так называемый "Бучанский саммит". Мы работаем уже над этим и тоже призываю наших международных партнеров к участию в этом мероприятии, о котором мы более подробно анонсируем в ближайшее время", — отметил Сибига.
Он напомнил, что это конец марта. Российские оккупанты совершали в городе зверства в массовом масштабе.
Освобождение Бучи от российских оккупантов
Украинские воины освободили Бучу от российских захватчиков 31 марта 2022 года. Город был в оккупации 33 дня.
Враг оставил многочисленные доказательства военных преступлений, в частности массовые захоронения, тела погибших людей и следы пыток.
Буча стала символом страданий и военных преступлений России против мирных жителей Украины. 24 марта 2022 года город получил почетное звание "Город-герой Украины".
Последнии заявления Сибиги
Глава МИД Украины призвал мир ввести санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко, поскольку его режим представляет угрозы для Украины и Европы.
Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа не нуждается в защите от России, а Украина борется только за себя. На его слова отреагировал Сибига.
А перед переговорами в Женеве российские оккупанты массированно атаковали Украину. Сибига отметил, что язык давления — единственное, что понимает Москва.
