В Украине состоится "Бучанский саммит" — детали от МИД

В Украине состоится "Бучанский саммит" — детали от МИД

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 17:14
В Украине проведут Бучанский саммит к годовщине деоккупации города
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявив, что совсем скоро состоится "Бучанский саммит" к годовщине освобождения города от российских оккупантов. Он призвал партнеров к участию.

Об этом Андрей Сибига сообщил во время Justice Conference в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

"Бучанский саммит"

"Я очень хочу, чтобы в этом году нам удалось провести на должном уровне так называемый "Бучанский саммит". Мы работаем уже над этим и тоже призываю наших международных партнеров к участию в этом мероприятии, о котором мы более подробно анонсируем в ближайшее время", — отметил Сибига.

Он напомнил, что это конец марта. Российские оккупанты совершали в городе зверства в массовом масштабе.

Освобождение Бучи от российских оккупантов

Украинские воины освободили Бучу от российских захватчиков 31 марта 2022 года. Город был в оккупации 33 дня.

Буча в Київській області
Уничтоженная российская военная техника в Буче. Фото: Новини.LIVE
Звільнення Бучі від російських окупантів
Буча после российской оккупации. Фото: Новини.LIVE

Враг оставил многочисленные доказательства военных преступлений, в частности массовые захоронения, тела погибших людей и следы пыток.

Російська військова форма у Бучі
Российская военная форма в Буче. Фото: Новини.LIVE
Наслідки окупації Бучі
Буча после российской оккупации. Фото: Новини.LIVE

Буча стала символом страданий и военных преступлений России против мирных жителей Украины. 24 марта 2022 года город получил почетное звание "Город-герой Украины".

Последнии заявления Сибиги

Глава МИД Украины призвал мир ввести санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко, поскольку его режим представляет угрозы для Украины и Европы.

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа не нуждается в защите от России, а Украина борется только за себя. На его слова отреагировал Сибига.

А перед переговорами в Женеве российские оккупанты массированно атаковали Украину. Сибига отметил, что язык давления — единственное, что понимает Москва.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
