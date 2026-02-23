Україна готує Бучанський саміт до річниці звільнення міста

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення "Бучанського саміту". Він відбудеться до роковин звільнення Бучі від російських окупантів.

Про це Андрій Сибіга повідомив під час Justice Conference у понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

"Бучанський саміт"

"Я дуже хочу, щоб цього року нам вдалося провести на належному рівні так званий "Бучанський саміт". Ми працюємо вже над цим і теж закликаю наших міжнародних партнерів щодо участі в цьому заході, про який ми більш детально анонсуємо найближчим часом", — зазначив Сибіга.

Він нагадав, що це кінець березня. Російські окупанти вчиняли у місті звірства у масовому масштабі.

Звільнення Бучі від російських окупантів

Українські воїни звільнили Бучу від російських загарбників 31 березня 2022 року. Місто було в окупації 33 дні.

Знищена російська військова техніка у Бучі. Фото: Новини.LIVE

Буча після російської окупації. Фото: Новини.LIVE

Ворог залишив численні докази воєнних злочинів, зокрема масові поховання, тіла загиблих людей та сліди катувань.

Російська військова форма у Бучі. Фото: Новини.LIVE

Буча після російської окупації. Фото: Новини.LIVE

Буча стала символом страждань і воєнних злочинів Росії проти мирних жителів України. 24 березня 2022 року місто отримало почесне звання "Місто-герой України".

Останні заяви Сибіги

Глава МЗС України закликав світ запровадити санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка, оскільки його режим становить загрози для України та Європи.

Нещодавно очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європа не потребує захисту від Росії, а Україна бореться лише за себе. На його слова відреагував Сибіга.

А перед переговорами у Женеві російські окупанти масовано атакували Україну. Сибіга зауважив, що мова тиску — єдине, що розуміє Москва.