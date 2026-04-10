Зеленський заявив, що ЄС потребує України і Туреччини у складі

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейський союз потребує розширення для того, аби мати можливість протистояти російській агресії. Глава держави наголосив, що приєднання України та Туреччини, а також Великої Британії та Норвегії, значно посилить позиції Європи.

Про це український лідер заявив у інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics, передає Новини.LIVE.

Зеленський закликав до розширення ЄС заради безпеки Європи

Президент заявив, що у разі гіпотетичного виходу Сполучених Штатів Америки із НАТО безпека Європи залежатиме виключно від її власних ресурсів. Водночас нинішній формат Європейського Союзу, на його думку, потребує розширення.

"Якщо Сполучені Штати справді замислюються над виходом із НАТО, то безпека Європи ґрунтуватиметься виключно на Європейському Союзі. Але не в його нинішньому вигляді", — зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що до ЄС мають приєднатися чотири ключові країни — Велика Британія, Україна, Туреччина та Норвегія, які здатні значно зміцнити обороноздатність регіону.

"Я вважаю, що Європейський Союз перебуває в ситуації, коли йому потрібні додаткові країни. Велика Британія, Україна, Туреччина та Норвегія — це чотири сильні країни, які є частиною Європи", — наголосив президент.

За його словами, військовий потенціал цих держав у поєднанні перевищує можливості Росії, що є критично важливим фактором стримування.

"Разом армії Великої Британії, України й Туреччини сильніші за російську. Без України й Туреччини Європа не може зрівнятися з Росією", — підкреслив він.

Президент також додав, що така коаліція дала б змогу ефективно контролювати морські простори, забезпечити захист повітряного простору та сформувати найпотужніші сухопутні сили.

Водночас Зеленський акцентував, що йдеться не про наступальні дії, а про гарантування безпеки на тлі зростання військових амбіцій Росії.

"Ідеться не про наступ, адже, коли Росія ухвалює рішення мати армію чисельністю 2,5 мільйона людей до 2030 року, Європа має думати про безпеку і про те, як зберегти свою незалежність", — заявив він.

Глава держави визнав, що розширення ЄС може супроводжуватися економічними викликами, зокрема у сфері сільського господарства, однак наголосив на пріоритетності безпеки.

"Є побоювання щодо сільського господарства у випадку з Туреччиною. Але з усім цим можна впоратися, якщо економіка справді сильна. Однак безпека — на першому місці, а економіка — на другому. Не навпаки", — підсумував Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував підхід європейських країн до війни в Україні, заявивши, що така позиція ЄС ускладнює реалізацію мирних ініціатив США. Він також висловив переконання, що за інших обставин війну можна було б завершити значно раніше.

Крім того, Зеленський наголосив, що наразі країна не має достатньо надійних гарантій безпеки. Раніше глава держави казав про те, що членство у ЄС посприяло б цьому.