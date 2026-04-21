Зеленський назвав 4 країни, яких не вистачає ЄС: серед них Україна

Зеленський назвав 4 країни, яких не вистачає ЄС: серед них Україна

Дата публікації: 21 квітня 2026 10:43
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче стати членом Європейського Союзу та вже сьогодні посилює його, насамперед у сфері безпеки. На його думку, станом на сьогодні безпека є пріоритетом для всіх. Глава держави сподівається, що представники ЄС не будуть робити помилок і наша держава стане частиною європейської спільноти.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини". 

Вступ України до ЄС

Зеленський бачить посилення Європи через співпрацю з іншими потужними державами. Він вважає, що це союз таких країн: Норвегія, Велика Британія, Туреччина та Україна. За словами президента, це чотири держави, яких не вистачає Європейському Союзу. Він підкрелсив, що Туреччина і Україна — це армія, сильніша за російську, починаючи з контролю Чорного моря, закінчуючи контролем повітряного простору. 

"Знаю, що є питання, коли йдеться про Туреччину. Знаю, що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. Знаю, що в Норвегії багато різних форм і економічних зв'язків з ЄС тощо. Але все одно вважаю, що ці чотири країни зроблять ЄС найсильнішим союзом у світі з найкращою безпекою у світі", — наголосив глава держави. 

Також Зеленський підкреслив, що Україна не шукає альтернатив ЄС, а розглядає таку співпрацю як спосіб посилення самого Союзу. На його переконання, навіть окремо ці чотири країни можуть сформувати потужний безпековий альянс.

Як повідомляли Новини.LIVE, Німеччина, Франція, Нідерланди та Італія не підтримують вступ України до ЄС. Уряди побоюються, що прискорений вступ нових членів спровокує сплеск популізму та ксенофобії. 

Водночас Кая Каллас заявляла, що не може назвати дату вступу України в ЄС. Посадовиця наголосила, що задля прискорення цього процесу варто працювати як Україні, так і Євросоюзу.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
