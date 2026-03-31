Каллас заявила, що не може назвати дату вступу України в ЄС

Каллас заявила, що не може назвати дату вступу України в ЄС

Дата публікації: 31 березня 2026 22:21
Каллас заявила, що не може назвати дату вступу України в ЄС
Кая Каллас. Фото: Reuters

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас висловилася щодо термінів вступу України в ЄС. Вона зауважила, що не може назвати конкретну дату. Посадовиця наголосила, що задля прискорення цього процесу варто працювати як Україні, так і Євросоюзу.

Про це Кая Каллас сказала під час зустрічі з журналістами у вівторок, 31 березня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Каллас про терміни вступу України в ЄС

Як зазначила Каллас, питання вступу Україн в ЄС залежить від обох сторін. Київ повинен запровадити потрібні реформи. Натомість Європейський Союз теж має докласти зусиль для вступу України.

"Важливо, щоб Україна робила свою роботу. Але також важливо, щоб ми робили кроки зі свого боку. Я не можу назвати конкретну дату, але, безумовно, це мій інтерес, моє бажання, щоб Україна незабаром приєдналася до Європейського Союзу", — зазначила Каллас.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС варто встановити чіткі терміни вступу України до союзу. Він додав, що Росія буде намагатися зірвати цей процес.

Також під час зустрічі Кая Каллас та Володимир Зеленський обговорили можливість розблокування 90 млрд євро кредиту. Раніше Україна не змогла отримати його через вето Угорщини.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
