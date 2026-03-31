Зеленський закликав ЄС встановити терміни вступу України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європейському Союзу варто встановити конкретні терміни вступу України до ЄС. Він додав, що Росія робитиме усе, аби завадити цьому процесу. Крім того, глава держави додав, що через блокування 90 млрд євро кредиту Україна втратила час підготовки до зими.

Про це глава держави заявив у вівторок, 31 березня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Глава держави зазначив, що Україна має важливий для Європи потенціал. Зокрема, йдеться про технічні та наукові здобутки.

"Це Росія усвідомлює, іноді навіть краще, ніж дехто в Європі. Саме тому Росія робить все для того, аби зупинити Україну в її поступі до Євросоюзу", — наголосив Зеленський.

Він також додав, що Україна вже мала розпочати підготовку до наступної зими, але втратила час через блокування кредиту у 90 млрд євро.

