Зеленський анонсував онлайн-розмову з США щодо мирного процесу

Володимир Зеленський.

Україна проведе онлайн-розмову зі Сполученими Штатами Америки. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, переговори будуть проходити в онлайн-форматі та стосуватимуться мирного процесу. Зокрема, плануюють обговорити терміни можливої тристоронньої зустрічі.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави.

Зустріч України та США щодо мирного процесу

Під час спілкування з представниками США планують обговорити те, де наразі знаходяться сторони у питанні мирного треку. Крім того, йтиметься про терміни проведення чергової трьохсторонньої зустрічі України, США та РФ.

"Завтра у відеоформаті запланована розмова з американською стороною. Я також під'єднаюся. Мене попросили. Сьогодні вночі я говорив про це з Генсеком НАТО Марком Рютте", — зазначив глава держави.

Окрім Президента України та Генсека НАТО у розмові також візьмуть участь спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, сенатор Ліндсі Грем та інші посадовці.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Президент Володимир Зеленський наголосив, що тиск на Україну не призведе до завершення війни. Глава держави зауважив, що світ має тиснути на Росію. Це шлях до досягнення швидшого миру.

Також український лідер раніше повідомив, що наразі немає дати наступних трьохсторонніх перемовин. Зустріч України, Росії та США важко організувати через події на Близькому Сході.