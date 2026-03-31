Дата публикации 31 марта 2026 17:33
Зеленский анонсировал онлайн-разговор с США о мирном процессе
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина проведет онлайн-разговор с Соединенными Штатами Америки. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, переговоры будут проходить в онлайн-формате и будут касаться мирного процесса. В частности, планируется обсудить сроки возможной трехсторонней встречи.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Встреча Украины и США относительно мирного процесса

Во время общения с представителями США планируют обсудить то, где сейчас находятся стороны в вопросе мирного трека. Кроме того, речь пойдет о сроках проведения очередной трехсторонней встречи Украины, США и РФ.

"Завтра в видеоформате запланирован разговор с американской стороной. Я также подключусь. Меня попросили. Сегодня ночью я говорил об этом с Генсеком НАТО Марком Рютте", — отметил глава государства.

Кроме Президента Украины и Генсека НАТО в разговоре также примут участие спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сенатор Линдси Грэм и другие должностные лица.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что давление на Украину не приведет к завершению войны. Глава государства отметил, что мир должен давить на Россию. Это путь к достижению более быстрого мира.

Также украинский лидер ранее сообщил, что пока нет даты следующих трехсторонних переговоров. Встреча Украины, России и США трудно организовать из-за событий на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский США мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
