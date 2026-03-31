Зеленський обговорить з представниками США великоднє перемир'я

Президент України Володимир Зеленський проведе розмову з представниками США, яка стосуватиметься перемир'я з Росією на Великдень. Україна очікує на те, що Америка підтримає ідею припинення вогню.

Про це глава держави заявив у вівторок, 31 березня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна обговорить із США перемир'я на Великдень

Зеленський зауважив, що Україна робить усе можливе, аби завершити війну дипломатичним шляхом. При цьому, як зауважив глава держави, Росія такого наміру не демонструє.

"Це необхідно (Завершити війну дипломатичним шляхом. — Ред.), але Росія не показує жодного наміру це зробити", — зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання щодо того, що США допоможуть досягнути успіху у цьому питанні. Крім того, глава держави зазначив про готовність України до великоднього перемир'я.

Читайте також:

"Ми пропонували перемир'я на Великдень і ми сподіваємося, що Сполучені Штати підтримають цю ідею. Зараз очікуємо відповіді Росії. Завтра я буду спілкуватися з американською командою щодо цього питання і ми сподіваємося на результати, які потрібні нам усім", — сказав Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, завтра глава держави має долучитися до онлайн зустрічі з США. На ній йтиметься про кроки до миру в Україні. Володимир Зеленський сподівається, що будуть озвучені терміни майбутньої тристоронньої зустрічі.

Також ми розповідали про те, що глава держави прокоментував ситуацію з переговорами щодо миру в Україні. Він зауважив, що цей процес ускладнений. Причинами стали розбіжності між сторонами, а також міжнародна ситуація.