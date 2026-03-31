Главная Новости дня Зеленский обсудит с представителями США пасхальное перемирие

Зеленский обсудит с представителями США пасхальное перемирие

Дата публикации 31 марта 2026 19:15
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с представителями США, который будет касаться перемирия с Россией на Пасху. Украина ожидает на то, что Америка поддержит идею прекращения огня.

Об этом глава государства заявил во вторник, 31 марта, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина обсудит с США перемирие на Пасху

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное, чтобы завершить войну дипломатическим путем. При этом, как отметил глава государства, Россия такого намерения не демонстрирует.

"Это необходимо (Завершить войну дипломатическим путем. — Ред.), но Россия не показывает никакого намерения это сделать", — отметил Зеленский.

Он выразил надежду относительно того, что США помогут достичь успеха в этом вопросе. Кроме того, глава государства отметил о готовности Украины к пасхальному перемирию.

"Мы предлагали перемирие на Пасху и мы надеемся, что Соединенные Штаты поддержат эту идею. Сейчас ожидаем ответа России. Завтра я буду общаться с американской командой по этому вопросу и мы надеемся на результаты, которые нужны нам всем", — сказал Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, завтра глава государства должен присоединиться к онлайн встрече с США. На ней речь пойдет о шагах к миру в Украине. Владимир Зеленский надеется, что будут озвучены сроки будущей трехсторонней встречи.

Также мы рассказывали о том, что глава государства прокомментировал ситуацию с переговорами по миру в Украине. Он отметил, что этот процесс осложнен. Причинами стали разногласия между сторонами, а также международная ситуация.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
