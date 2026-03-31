Видео

Зеленский заявил, что РФ дала Украине два месяца на выход из Донбасса

Зеленский заявил, что РФ дала Украине два месяца на выход из Донбасса

Дата публикации 31 марта 2026 18:25
Зеленский заявил, что РФ дала Украине два месяца на выход из Донбасса
Президент Владимир Зеленский заявил, что в России дают два месяца для того, чтобы Украина вышла из Донбасса и согласилась на мир. Соответствующие сигналы Москва передает в Соединенные Штаты Америки. Кроме того, страна-террористка угрожает, что захватит Донбасс за эти два месяца и выдвинет новые условия.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление главы государства во вторник, 31 марта, передает Новини.LIVE.

Россия мечтает о Донбассе

Глава государства удивляется, что в такие угрозы России до сих пор кто-то верит. Зеленский отметил, что РФ настаивает на сроке в два месяца, чтобы якобы закончить войну, полностью захватив Донбасс.

Кроме того, он указал на противоречие в позиции противника.

"Если они говорят, что могут захватить Донбасс, то для чего они говорят, что пойдут дальше? То есть вопрос не только в Донбассе. Вопрос нам понятен и цели их тоже", — говорит украинский лидер.

Энергетическое перемирие

Зеленский высказался о возможном энергетическом перемирии и сообщил, что пока сигналов от России нет. По его словам, он будет говорить об этом вопросе с американцами.

"Если они будут бить по нам — мы будем отвечать. Если они готовы остановиться, мы будем действовать зеркально", — отметил глава государства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, США могут усилить давление на Украину, чтобы быстрее завершить войну после окончания боевых действий на Ближнем Востоке. По его словам, команда лидера США Дональда Трампа не видит других методов перемирия, кроме территориальных уступок Киева.

Ранее Зеленский заявлял, что окончание войны на условиях России — это большой риск или даже историческая ошибка. Он подчеркнул, что он как президент, должен защищать Конституцию, независимость страны и народа.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
