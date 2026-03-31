Зеленський заявив, що РФ дала Україні два місяці на вихід з Донбасу

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Росії дають два місяці для того, аби Україна вийшла з Донбасу та погодилася на мир. Відповідні сигнали Москва передає в Сполучені Штати Америки. Крім того, країна-терористка погрожує, що захопить Донбас за ці два місяці та висуне нові умови.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на заяву глави держави у вівторок, 31 березня, передає Новини.LIVE.

Росія мріє про Донбас

Глава держави дивується, що у такі погрози Росії досі хтось вірить. Зеленський зазначив, що РФ наголошує на терміні у два місяці, щоб нібито закінчити війну, повністю захопивши Донбас.

Крім того, він вказав на суперечність у позиції противника.

"Якщо вони кажуть, що можуть захопити Донбас, то для чого вони кажуть, що підуть далі? Тобто питання не лише у Донбасі. Питання нам зрозуміле і цілі їх теж", — каже український лідер.

Енергетичне перемирʼя

Зеленський висловився про можливе енергетичне перемирʼя та повідомив, що наразі сигналів від Росії немає. За його словами, він говоритиме про це питання з американцями.

"Якщо вони битимуть по нас — ми відповідатимемо. Якщо вони готові зупинитися, ми діятимемо дзеркально", — зазначив глава держави.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, США можуть посилити тиск на Україну, аби швидше завершити війну після закінчення бойових дій на Близькому Сході. За його словами, команда лідера США Дональда Трампа не бачить інших методів перемирʼя, окрім територіальних поступок Києва.

Раніше Зеленський заявляв, що закінчення війни на умовах Росії — це великий ризик або навіть історична помилка. Він наголосив, що він як президент, повинен захищати Конституцію, незалежність країни та народу.