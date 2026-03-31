Зеленский призвал ЕС установить сроки вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейскому Союзу следует установить конкретные сроки вступления Украины в ЕС. Он добавил, что Россия будет делать все, чтобы помешать этому процессу. Кроме того, глава государства добавил, что из-за блокирования 90 млрд евро кредита Украина потеряла время подготовки к зиме.

Об этом глава государства заявил во вторник, 31 марта, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Глава государства отметил, что Украина имеет важный для Европы потенциал. В частности, речь идет о технических и научных достижениях.

"Это Россия осознает, иногда даже лучше, чем некоторые в Европе. Именно поэтому Россия делает все для того, чтобы остановить Украину в ее продвижении в Евросоюз", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украина уже должна была начать подготовку к следующей зиме, но потеряла время из-за блокирования кредита в 90 млрд евро.

