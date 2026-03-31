Каллас заявила, что не может назвать дату вступления Украины в ЕС

Каллас заявила, что не может назвать дату вступления Украины в ЕС

Дата публикации 31 марта 2026 22:21
Кайя Каллас. Фото: Reuters

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась относительно сроков вступления Украины в ЕС. Она отметила, что не может назвать конкретную дату. Чиновница отметила, что для ускорения этого процесса стоит работать как Украине, так и Евросоюзу.

Об этом Кая Каллас сказала во время встречи с журналистами во вторник, 31 марта, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Каллас о сроках вступления Украины в ЕС

Как отметила Каллас, вопрос вступления Украины в ЕС зависит от обеих сторон. Киев должен ввести нужные реформы. Зато Европейский Союз тоже должен приложить усилия для вступления Украины.

"Важно, чтобы Украина делала свою работу. Но также важно, чтобы мы делали шаги со своей стороны. Я не могу назвать конкретную дату, но, безусловно, это мой интерес, мое желание, чтобы Украина вскоре присоединилась к Европейскому Союзу", — отметила Каллас.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС стоит установить четкие сроки вступления Украины в союз. Он добавил, что Россия будет пытаться сорвать этот процесс.

Также во время встречи Кая Каллас и Владимир Зеленский обсудили возможность разблокирования 90 млрд евро кредита. Ранее Украина не смогла получить его из-за вето Венгрии.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
