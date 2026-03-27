Правительство готовит налогообложение малых посылок и цифровых платформ

Правительство готовит налогообложение малых посылок и цифровых платформ

Дата публикации 27 марта 2026 13:27
Правительство готовит налогообложение малых посылок и цифровых платформ
Час вопросов к правительству. Фото: пресс-служба Рады

Кабинет министров готовит пакет законов, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый кодекс. В частности, речь идет о налогообложении малых посылок и цифровых платформ. Документ уже вскоре передадут в Верховную Раду.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление министра финансов Украины Сергея Марченко во время часа вопросов к правительству в пятницу, 27 марта.

Минфин хочет создать равные правила для крупного и малого бизнеса

"В первую очередь это касается налогообложения цифровых плаформ, продолжение действия военного сбора, а также это касается вопроса о налогообложении малых посылок и решения вопроса с субъектами малого предпринимательства", — заявил Марченко.

Министр подчеркнул, что главной задачей является не повышение налогов, а выравнивание поля их действия и создание справедливости.

"Поэтому не идет речь о фискализации, идет речь о том, чтобы бизнес и большой, и средний, и малый имели равные правила игры в части налогообложения", — добавил чиновник.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада провалила принятие законопроекта, который предусматривал специальный режим налогообложения для цифровых платформ. Согласно документу, пользователи цифровых платформ должны были платить 5% НДФЛ и 5% военный сбор до конца военного положения. Это было одним из требований МВФ.

Недавно председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев сообщил, что Украина на грани финансового кризиса. Кроме того, под угрозой находится меморандум с МВФ и кредит от ЕС. Из-за такой ситуации Украина уже недополучила 3,3 млрд долларов от Всемирного банка.

Сергей Марченко Верховная Рада Минфин налоги
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
