Гетманцев заявил, что страна на грани финансовой катастрофы

Гетманцев заявил, что страна на грани финансовой катастрофы

Дата публикации 26 марта 2026 11:43
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: пресс-служба Рады

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что Украина на грани финансовой катастрофы. В 2025 году не было выполнено 14 индикаторов Ukraine Facility. И в связи с этим в страну не поступило 3,9 миллиардов евро, 300 млн из них сгорают полностью в первом квартале.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление Гетманцева в зале парламента в четверг, 26 марта.

На грани срыва кредит в 90 млрд долларов от ЕС

"В этом первом квартале мы не выполнили уже пять индикаторов из пяти. И в соответствии с нашими взаимоотношениями со Всемирным банком, если мы не примем четыре очень важных закона, мы не получим 3,3 млрд долларов от Всемирного банка. У нас на грани срыва большой репарационный кредит 90 млрд от ЕС", — сказал Гетманцев.

Кроме того, по словам нардепа, на грани срыва находится также меморандум с Международным валютным фондом.

"У нас на грани срыва меморандум с Международным валютным фондом, который мы с вами марте этого года не выполнили уже, потому что соответствующие законопроекты правительствам не были внесены в Верховную Раду. Мы с вами можем так потерять страну", — добавил он.

Гетманцев отметил, что сегодня не ко времени решения вроде кэшбека.

"Я хочу обратиться к Кабинету министров Украины. На сегодня не время прятаться от ответственности, не время популизма, не время поиска популярных решений вроде кэшбека, не время фоток в Instagram. А время системной работы, евроинтеграции, дерегуляции, пенсионной реформы, аудита государственных расходов и детенизации", — подытожил парламентарий.

Как сообщал Гетманцев журналистке Новини.LIVE, Украину охватил политический кризис. По его словам, именно он препятствует принятию законов, которые требует МВФ и ЕС.

Кроме того, в интервью Новини.LIVE Гетманцев отметил, что результативность Верховной Рады стремительно приближается к нулю. Причиной является то, что часть депутатов больше сосредоточена на собственном рейтинге.

Верховная Рада МВФ Даниил Гетманцев экономический кризис
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
