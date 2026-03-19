Кабмин готовит новые налоговые правила по требованию МВФ

Заседание правительства.

В ближайшее время Кабинет министров зарегистрирует в Верховной Раде законопроект, который будет содержать все налоговые и таможенные изменения. Речь идет о тех нововведениях, которые необходимы для выполнения условий кредита МВФ. Документ уже подготовлен чиновниками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источник в правительстве "РБК-Україна".

Законодательная инициатива предусматривает комплексные изменения: в частности, предлагается ввести налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, урегулировать налогообложение деятельности онлайн-платформ, установить таможенные платежи на все международные отправления, а также сохранить действие военного сбора и после завершения войны.

"Законопроект уже готов и в ближайшие дни будет подан на рассмотрение Кабмина", — сказал собеседник.

Сотрудничество Украины с МВФ

В конце февраля Совет директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов. Уже 3 марта в Украину поступило первых 1,5 млрд долларов.

Одним из требований МВФ было принятие Верховной Радой закона о специальном режиме налогообложения для цифровых платформ. Однако нардепам не хватило голосов — законопроект провалили.