В Верховной Раде появился законопроект о сохранении рабочих мест

Законопроект №15035, зарегистрированный в Верховной Раде, предоставляет правовую защиту владельцам МАФов — временных торговых павильонов, киосков и малых архитектурных форм. Он устанавливает, что органы государственной власти и местного самоуправления не могут произвольно демонтировать МАФ или прекращать их деятельность, а также сокращать персонал без четко определенных законом причин.

Раде предлагают ограничить демонтаж МАФов и сокращение рабочих мест

Инициаторами документа являются нардепы Галина Третьякова, Марьяна Безуглая, Анаталий Остапенко, Андрей Клочко, Никита Потураев и другие.

"Целью проекта закона является обеспечение реальной защиты трудовых прав и права на труд лиц, недопущение их сужения или потери в результате решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также создание правовых гарантий сохранения занятости и самозанятости как форм реализации конституционного права на труд", — говорится в пояснительной записке.

Документ запрещает власти принимать решения в сферах градостроительства, благоустройства, землепользования или управления коммунальным имуществом, если это приведет к сокращению рабочих мест или закрытию бизнеса. В то же время могут быть исключения, когда демонтаж или перемещение МАФов возможно — например, для обороны государства, обеспечения безопасности людей, защиты объектов критической инфраструктуры или устранения реальной угрозы жизни и здоровью. Во всех остальных случаях закрытие МАФов запрещено.

Перед принятием решений, которые могут повлиять на деятельность МАФов, органы власти должны провести оценку влияния этих решений на занятость и самозанятость. Также такие решения должны проходить публичное обсуждение с обществом, чтобы обеспечить прозрачность и учет интересов местных предпринимателей.

Если демонтаж или перемещение МАФов все же необходимы, то данный законопроект предусматривает компенсацию расходов на демонтаж или переезд из местных бюджетов. А люди, которые потеряли работу или источник дохода из-за таких решений, должны получить приоритетный доступ к социальным услугам и программам поддержки занятости.

В целом документом предусматривается защита всех работников малого бизнеса.

