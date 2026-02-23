Відео
Головна Новини дня Робота МАФів — Рада планує захистити бізнес від втручання влади

Робота МАФів — Рада планує захистити бізнес від втручання влади

Дата публікації: 23 лютого 2026 14:46
Раді пропонують нові правила для тимчасових кіосків
Перевезення кіоска. Фото: КП "Київблагоустрій"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15035, який передбачає, що власники МАФів (малих архітектурних форм, тимчасових торгових кіосків та павільйонів) отримають правовий захист від довільного закриття або демонтажу через рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування. Тобто влада не зможе просто вирішити закрити МАФ або скоротити робочі місця, пов’язані з його діяльністю, без законних підстав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

законопроєкт МАФ
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Раді пропонують обмежити демонтаж МАФів та скорочення робочих місць

Ініціаторами документа є нардепи Галина Третьякова, Мар’яна Безугла, Анаталій Остапенко, Андрій Клочко, Микита Потураєв та інші.

"Метою проєкту закону є забезпечення реального захисту трудових прав і права на працю осіб, недопущення їх звуження або втрати внаслідок рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створення правових гарантій збереження зайнятості та самозайнятості як форм реалізації конституційного права на працю", — йдеться у пояснювальній записці.

Документ забороняє владі приймати рішення у сферах містобудування, благоустрою, землекористування або управління комунальним майном, якщо це призведе до скорочення робочих місць або закриття бізнесу. Водночас можуть бути винятки, коли демонтаж або переміщення МАФів можливе — наприклад, для оборони держави, забезпечення безпеки людей, захисту об’єктів критичної інфраструктури або усунення реальної загрози життю та здоров’ю. У всіх інших випадках закриття МАФів заборонене.

Перед прийняттям рішень, що можуть вплинути на діяльність МАФів, органи влади повинні провести оцінку впливу цих рішень на зайнятість та самозайнятість. Також такі рішення мають проходити публічне обговорення з громадою, щоб забезпечити прозорість і врахування інтересів місцевих підприємців.

Якщо демонтаж або переміщення МАФів все ж необхідні, то даний законопроєкт передбачає компенсацію витрат на демонтаж або переїзд із місцевих бюджетів. А люди, які втратили роботу або джерело доходу через такі рішення, мають отримати пріоритетний доступ до соціальних послуг і програм підтримки зайнятості.

Загалом документом передбачається захист всіх працівників малого бізнесу.

Зміни щодо касових чеків у бізнесі

Нещодавно в Україні стартував пілотний проєкт єЧек. Це електронний чек, який з’являтиметься у банківському застосунку покупця після оплати товару карткою. При цьому паперові чеки теж залишаються чинними.

Крім того, під час відключень світла у багатьох закладах в чеки почали включати оплату за роботу генератора. У деяких таких випадках бізнес можуть оштрафувати.

Верховна Рада бізнес влада законопроєкт підприємці
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
