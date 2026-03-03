МВФ поддерживает Украину — поступил первый транш в 1,5 млрд долларов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш по новой программе расширенного финансирования, общий объем которой составляет 8,1 млрд долларов. Так 1,5 млрд долларов уже пришли на счет и будут использованы для макрофинансовой стабильности и ключевые потребности госбюджета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Украина получила первый транш от МВФ

Она уточнила, что общий объем программы предусматривает 8,1 млрд долларов. Отдельно Свириденко напомнила, что с начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ.

Премьер-министр также поблагодарила партнеров за доверие и поддержку.

"Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию", — сообщила Свириденко.

Отметим, что недавно МВФ требовал от Украины установить четкий контроль за уплатой налогов от продажи через цифровые платформы. В Украине его прозвали "налог на OLX", из-за популярности платформы для продажи или обмена вещами.

Впоследствии стало известно, что Украина убедила представителей МВФ отсрочить данную инициативу из-за того, что так можно будет поддержать работу малого и среднего бизнеса.