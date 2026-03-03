Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свириденко заявила про 1,5 млрд доларів від МВФ для бюджету

Свириденко заявила про 1,5 млрд доларів від МВФ для бюджету

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 09:18
Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко

Україна отримала перші 1,5 млрд доларів від МВФ у межах нової чотирирічної програми EFF. Кошти вже зараховані та підуть на пріоритетні потреби держбюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Реклама
Читайте також:

Україна отримала перший транш від МВФ

Вона уточнила, що загальний обсяг програми передбачає 8,1 млрд доларів. Окремо Свириденко нагадала, що від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

null
Повідомлення Юлії Свириденко

Прем'єр-міністерка також подякувала партнерам за довіру та підтримку.

"Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", — повідомила Свириденко.

Зазначимо, що нещодавно МВФ вимагав від України встановити чіткий контроль за сплатою податків від продажу через цифрові платформи. В Україні його прозвали "податок на OLX", через популярність платформи для продажу чи обміну речами.

Згодом стало відомо, що Україна переконала представників МВФ відтермінувати дану ініціативу через те, що так можна буде підтримати роботу малого та середнього бізнесу. 

МВФ гроші Юлія Свириденко бюджет
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації