Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко

Україна отримала перші 1,5 млрд доларів від МВФ у межах нової чотирирічної програми EFF. Кошти вже зараховані та підуть на пріоритетні потреби держбюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Реклама

Читайте також:

Україна отримала перший транш від МВФ

Вона уточнила, що загальний обсяг програми передбачає 8,1 млрд доларів. Окремо Свириденко нагадала, що від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Повідомлення Юлії Свириденко

Прем'єр-міністерка також подякувала партнерам за довіру та підтримку.

"Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", — повідомила Свириденко.

Зазначимо, що нещодавно МВФ вимагав від України встановити чіткий контроль за сплатою податків від продажу через цифрові платформи. В Україні його прозвали "податок на OLX", через популярність платформи для продажу чи обміну речами.

Згодом стало відомо, що Україна переконала представників МВФ відтермінувати дану ініціативу через те, що так можна буде підтримати роботу малого та середнього бізнесу.