Закон о налоге на OLX провалили в Раде

Парламент не принял новые правила налогообложения маркетплейсов
Депутаты Верховной Рады во вторник, 10 марта, не поддержали законопроект № 14025, направленный на введение особого налогового режима для цифровых сервисов. Новая инициатива охватывала такие направления, как такси, электронные торговые площадки, онлайн-платформы для трудоустройства и службы доставки товаров.
Какие изменения вводятся
Нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта.
Согласно документу, продажа товаров через цифровые платформы не будет облагаться налогом, если доход составит до 2 000 евро.
А в случае, если продажи были на нескольких платформах, то должны были бы считать общий доход. И только если он будет превышать 2 000 евро, тогда должен был бы уплачиваться налог.
Кроме того, документ предусматривал, что пользователи цифровых платформ будут платить 5% НДФЛ и до конца военного положения 5% военный сбор.
Документ не должен был касаться тех, кто просто покупает на платформе (например OLX) место для размещения объявлений и получает оплату непосредственно на банковскую карточку или счет ФЛП. Однако если будут крупные продажи на миллионы гривен, налог платить пришлось бы.
Налоги в Украине
