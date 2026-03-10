Закон о налоге на OLX провалили в Раде

Нардепы. Фото: прессслужба Рады

Депутаты Верховной Рады во вторник, 10 марта, не поддержали законопроект № 14025, направленный на введение особого налогового режима для цифровых сервисов. Новая инициатива охватывала такие направления, как такси, электронные торговые площадки, онлайн-платформы для трудоустройства и службы доставки товаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента.

Какие изменения вводятся

Нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта.

Согласно документу, продажа товаров через цифровые платформы не будет облагаться налогом, если доход составит до 2 000 евро.

А в случае, если продажи были на нескольких платформах, то должны были бы считать общий доход. И только если он будет превышать 2 000 евро, тогда должен был бы уплачиваться налог.

Кроме того, документ предусматривал, что пользователи цифровых платформ будут платить 5% НДФЛ и до конца военного положения 5% военный сбор.

Документ не должен был касаться тех, кто просто покупает на платформе (например OLX) место для размещения объявлений и получает оплату непосредственно на банковскую карточку или счет ФЛП. Однако если будут крупные продажи на миллионы гривен, налог платить пришлось бы.

Налоги в Украине

Отметим, что в 2026 году украинцы должны заплатить налог за недвижимость. Новини.LIVE сообщали, кому придется заплатить большую сумму.

Кроме того, адвокат разъяснил, куда идут средства налогоплательщиков в Украине. Сейчас в стране есть три обязательных налоговых платежа — единый социальный взнос, военный сбор и единый налог.