Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Парламент не принял новые правила налогообложения маркетплейсов

Парламент не принял новые правила налогообложения маркетплейсов

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 13:32
Закон о налоге на OLX провалили в Раде
Нардепы. Фото: прессслужба Рады

Депутаты Верховной Рады во вторник, 10 марта, не поддержали законопроект № 14025, направленный на введение особого налогового режима для цифровых сервисов. Новая инициатива охватывала такие направления, как такси, электронные торговые площадки, онлайн-платформы для трудоустройства и службы доставки товаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента.

Реклама
Читайте также:

Какие изменения вводятся

Нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта.

Согласно документу, продажа товаров через цифровые платформы не будет облагаться налогом, если доход составит до 2 000 евро.

А в случае, если продажи были на нескольких платформах, то должны были бы считать общий доход. И только если он будет превышать 2 000 евро, тогда должен был бы уплачиваться налог.

Кроме того, документ предусматривал, что пользователи цифровых платформ будут платить 5% НДФЛ и до конца военного положения 5% военный сбор.

Документ не должен был касаться тех, кто просто покупает на платформе (например OLX) место для размещения объявлений и получает оплату непосредственно на банковскую карточку или счет ФЛП. Однако если будут крупные продажи на миллионы гривен, налог платить пришлось бы.

Налоги в Украине

Отметим, что в 2026 году украинцы должны заплатить налог за недвижимость. Новини.LIVE сообщали, кому придется заплатить большую сумму.

Кроме того, адвокат разъяснил, куда идут средства налогоплательщиков в Украине. Сейчас в стране есть три обязательных налоговых платежа — единый социальный взнос, военный сбор и единый налог.

Верховная Рада закон OLX такси парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации