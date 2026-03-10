Новий податок для онлайн-платформ — Рада не змогла ухвалити

Нардепи. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 10 березня, Верховна Рада відхилила законопроєкт №14025 про спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Це стосується таксі, маркетплейсів, платформ з пошуку роботи та сервісів доставки.

Які зміни запроваджуються

Нардепам не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту.

Згідно із документом, продаж товарів через цифрові платформи не оподатковуватиметься, якщо дохід складатиме до 2 000 євро.

А у випадку, якщо продажі були на кількох платформах, то мали б рахувати загальний дохід. І лише, якщо він перевищуватиме 2 000 євро, тоді мав би сплачуватися податок.

Крім того, документ передбачав, що користувачі цифрових платформ сплачуватимуть 5% ПДФО та до кінця воєнного стану 5% військовий збір.

Документ не мав стосуватися тих, хто просто купує на платформі (наприклад OLX) місце для розміщення оголошень і отримує оплату безпосередньо на банківську картку або рахунок ФОП. Проте якщо будуть великі продажі на мільйони гривень, податок платити довелося б.

