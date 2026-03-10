Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада провалила законопроєкт про податки для цифрових платформ

Рада провалила законопроєкт про податки для цифрових платформ

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 13:32
Новий податок для онлайн-платформ — Рада не змогла ухвалити
Нардепи. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 10 березня, Верховна Рада відхилила законопроєкт №14025 про спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Це стосується таксі, маркетплейсів, платформ з пошуку роботи та сервісів доставки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту.

Реклама
Читайте також:

Які зміни запроваджуються

Нардепам не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту.

Згідно із документом, продаж товарів через цифрові платформи не оподатковуватиметься, якщо дохід складатиме до 2 000 євро.

А у випадку, якщо продажі були на кількох платформах, то мали б рахувати загальний дохід. І лише, якщо він перевищуватиме 2 000 євро, тоді мав би сплачуватися податок.

Крім того, документ передбачав, що користувачі цифрових платформ сплачуватимуть 5% ПДФО та до кінця воєнного стану 5% військовий збір.

Документ не мав стосуватися тих, хто просто купує на платформі (наприклад OLX) місце для розміщення оголошень і отримує оплату безпосередньо на банківську картку або рахунок ФОП. Проте якщо будуть великі продажі на мільйони гривень, податок платити довелося б.

Податки в Україні

Зазначимо, що у 2026 році українці мають заплатити податок за нерухомість. Новини.LIVE повідомляли, кому доведеться заплатити велику суму.

Крім того, адвокат роз’яснив, куди ідуть кошти платників податків в Україні. Наразі в країні є три обов’язкові податкові платежі — єдиний соціальний внесок, військовий збір і єдиний податок.

Верховна Рада закон OLX таксі парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації