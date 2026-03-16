Кабмин исключил трансформаторы из перечня льготного импорта

Кабмин исключил трансформаторы из перечня льготного импорта

Дата публикации 16 марта 2026 15:51
Министр энергетики на энергообъекте. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Кабинет министров 12 марта принял постановление, которым внес изменения в перечень товаров, освобождаемых от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе на таможенную территорию Украины, в частности трансформаторов. Речь идет о соглашениях, финансирование которых осуществляется за счет Секретариата Энергетического Сообщества. Сегодня, 16 марта, это постановление вступило в силу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства №327.

Постановление правительства. Фото: скриншот

Импорт трансформаторов теперь облагается НДС и пошлиной

Согласно документу, из перечня товаров, освобождаемых от налогообложения ввозной пошлиной и НДС при ввозе на таможенную территорию Украины в рамках соглашений, финансирование которых осуществляется за счет Секретариата Энергетического Сообщества, исключена позиция 8504. Она предусматривает электрические трансформаторы, статические преобразователи электрические (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели. Ранее эти товары можно было ввозить без уплаты ввозной пошлины и НДС.

Данный перечень был утвержден постановлением Кабмина от 18 октября 2024 года № 1193.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. В официальном парламентском издании "Голос Украины" оно было опубликовано в понедельник, 16 марта.

Трансформаторы были критической потребностью энергосектора

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что после атак РФ зимой украинский энергосектор критически нуждался в трансформаторах, генераторах, мобильных подстанциях и оборудовании, необходимом для оперативных ремонтов.

Налог на добавленную стоимость и ввозную пошлину на ввоз электрогенераторного оборудования, оборудования для ветро- и солнечной генерации и аккумуляторов Верховная Рада отменила еще в июле 2024 года.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
