Кабмін виключив трансформатори з переліку пільгового імпорту

Кабінет міністрів 12 березня ухвалив постанову, якою вніс зміни до переліку товарів, що звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ при ввезенні на митну територію України, зокрема трансформаторів. Йдеться про угоди, фінансування яких здійснюється за рахунок Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Сьогодні, 16 березня, ця постанова набула чинності.

Імпорт трансформаторів тепер оподатковується ПДВ та митом

Згідно з документом, з переліку товарів, що звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ при ввезенні на митну територію України в рамках угод, фінансування яких здійснюється за рахунок Секретаріату Енергетичного Співтовариства, виключено позицію 8504. Вона передбачає електричні трансформатори, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі. Раніше ці товари можна було ввозити без сплати ввізного мита та ПДВ.

Даний перелік був затверджений постановою Кабміну від 18 жовтня 2024 року № 1193.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування. В офіційному парламентському видання "Голос України" її було опубліковано у понеділок, 16 березня.

Трансформатори були критичною потребою енергосектору

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що після атак РФ взимку український енергосектор критично потребував трансформаторів, генераторів, мобільних підстанцій та обладнання, необхідного для оперативних ремонтів.

Податок на додану вартість та ввізне мито на ввезення електрогенераторного обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації та акумуляторів Верховна Рада скасувала ще у липні 2024 року.