Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шмигаль назвав критичні потреби енергосектору України

Шмигаль назвав критичні потреби енергосектору України

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 18:58
Шмигаль розповів комісару ЄС про потреби енергосектору України
Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Telegram

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів розмову з комісаром ЄС з питань енергетики та житлового господарства Даном Йоргенсеном. Він повідомив, що Європейський Союз продовжить системну підтримку енергосектору України. 

Про це Шмигаль повідомив в офіційному Telegram-каналі в понеділок, 19 січня 

Реклама
Читайте також:

Яку допомогу обговорили

Міністр поінформував Йоргенсена про актуальну ситуацію в Україні. РФ навмисно саме під час сильних морозів обстрілює енергетичну інфраструктуру щодня. Наразі робиться  усе можливе, щоб якнайшвидше повертати світло й тепло в оселі. 

Шмигаль назвав критичні потреби енергосектору України - фото 1
Допис Шмигаля у Telegram. Фото: скриншот

"Найскладніша ситуація зараз у Києві, Чернігові, Сумах, Дніпрі, Харкові, Одесі. Створено штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", — зазначив Шмигаль.

Міністр визначив три пріорітети: відновлення пошкоджених РФ енергооб'єктів; захист інфраструктури; обладнання для генерації та транзиту електроенергії.

"Наголосив на потребах українського енергосектору. Трансформатори, генератори, мобільні підстанції та обладнання, необхідне для оперативних ремонтів", — додав він.

Міністр енергетики розраховує на продовження надходження допомоги від Фонду підтримки енергетики України та AidEnergy.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль повідомив: щоб стабілізувати ситуацію, влада планує  прискорити імпорт електроенергії з ЄС. Потрібно посилити внутрішні мережі та спростити підключення альтернативної генерації.

Раніше ми також інформували, що Шмигаль розповів, скільки енергооб’єктів мають захист другого рівня. Деякі з цих саркофагів витримали вже понад 20 влучань дронів. 

Денис Шмигаль Європейський союз електроенергія ЄС інфраструктура
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації