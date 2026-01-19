Шмигаль розповів комісару ЄС про потреби енергосектору України

Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль/Telegram

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів розмову з комісаром ЄС з питань енергетики та житлового господарства Даном Йоргенсеном. Він повідомив, що Європейський Союз продовжить системну підтримку енергосектору України.

Про це Шмигаль повідомив в офіційному Telegram-каналі в понеділок, 19 січня

Яку допомогу обговорили

Міністр поінформував Йоргенсена про актуальну ситуацію в Україні. РФ навмисно саме під час сильних морозів обстрілює енергетичну інфраструктуру щодня. Наразі робиться усе можливе, щоб якнайшвидше повертати світло й тепло в оселі.

Допис Шмигаля у Telegram. Фото: скриншот

"Найскладніша ситуація зараз у Києві, Чернігові, Сумах, Дніпрі, Харкові, Одесі. Створено штаб для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", — зазначив Шмигаль.

Міністр визначив три пріорітети: відновлення пошкоджених РФ енергооб'єктів; захист інфраструктури; обладнання для генерації та транзиту електроенергії.

"Наголосив на потребах українського енергосектору. Трансформатори, генератори, мобільні підстанції та обладнання, необхідне для оперативних ремонтів", — додав він.

Міністр енергетики розраховує на продовження надходження допомоги від Фонду підтримки енергетики України та AidEnergy.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль повідомив: щоб стабілізувати ситуацію, влада планує прискорити імпорт електроенергії з ЄС. Потрібно посилити внутрішні мережі та спростити підключення альтернативної генерації.

Раніше ми також інформували, що Шмигаль розповів, скільки енергооб’єктів мають захист другого рівня. Деякі з цих саркофагів витримали вже понад 20 влучань дронів.