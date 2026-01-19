Відео
Відео

Головна Новини дня Шмигаль сказав, що робитиме влада для скорочення відключень

Шмигаль сказав, що робитиме влада для скорочення відключень

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 10:53
Україна збільшить імпорт електроенергії та посилить мережі — заява Шмигаля
Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: Укренерго

В Україні тривають масштабні відключення електроенергії. Щоб стабілізувати ситуацію, влада планує  прискорити імпорт електроенергії з Європейського Союзу, посилити внутрішні мережі та спростити підключення альтернативної генерації.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками наради з керівництвом НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Що планує зробити влада для стабілізації електропостачання

Одним із головних завдань є збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії з Європейського Союзу. Йдеться про прискорення розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС, що дозволить оперативніше залучати додаткові обсяги електроенергії у періоди дефіциту.

Також опрацьовуються проєкти з покращення передачі електроенергії із заходу країни на схід. Це необхідно, щоб ефективніше використовувати як власну генерацію, так і імпортований ресурс у регіонах, де споживання найбільше. Для цього плануються ремонти пошкоджених мереж і подальша їх розбудова. Очікується, що це допоможе скоротити тривалість відключень у найскладніших районах.

Крім того, разом із Державною спеціальною службою транспорту відпрацьовуються підходи до швидких ремонтів і відновлення електромереж та підстанцій поблизу лінії фронту. Паралельно опрацьовується питання захисту підстанцій,  як фізичними укриттями, так і засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Окрему увагу приділили скороченню бюрократії в енергетичній сфері. За словами міністра, будуть використовуватися цифрові інструменти, щоб зменшити обсяг звітності та пришвидшити ухвалення антикризових рішень.

Ще одним напрямом роботи стало спрощення підключення розподіленої генерації. Йдеться про когенераційні установки та потужні генератори, які енергосистема має бути готова підключати без затримок, насамперед у регіонах з найбільшим дефіцитом електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно Денис Шмигаль звернувся до підприємств із закликом зменшити витрати електроенергії та вимкнути рекламні борди та ілюмінацію.

Також Шмигаль відповів, яка ситуація із захистом енергооб'єктів та чи дієві саркофаги. 

Денис Шмигаль електроенергія сфера енергетики імпорт відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
