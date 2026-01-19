Украина увеличит импорт электроэнергии и усилит сети — заявление Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: Укрэнерго

В Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти планируют ускорить импорт электроэнергии из Европейского Союза, усилить внутренние сети и упростить подключение альтернативной генерации.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с руководством НЭК "Укрэнерго".

Реклама

Читайте также:

Что планирует сделать власть для стабилизации электроснабжения

Одной из главных задач является увеличение технических возможностей для импорта электроэнергии из Европейского Союза. Речь идет об ускорении развития межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС, что позволит оперативно привлекать дополнительные объемы электроэнергии в периоды дефицита.

Также прорабатываются проекты по улучшению передачи электроэнергии с запада страны на восток. Это необходимо, чтобы эффективнее использовать как собственную генерацию, так и импортируемый ресурс в регионах, где потребление больше всего. Для этого планируются ремонты поврежденных сетей и дальнейшее их развитие. Ожидается, что это поможет сократить продолжительность отключений в самых сложных районах.

Кроме того, вместе с Государственной специальной службой транспорта отрабатываются подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций вблизи линии фронта. Параллельно прорабатывается вопрос защиты подстанций, как физическими укрытиями, так и средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Отдельное внимание уделили сокращению бюрократии в энергетической сфере. По словам министра, будут использоваться цифровые инструменты, чтобы уменьшить объем отчетности и ускорить принятие антикризисных решений.

Еще одним направлением работы стало упрощение подключения распределенной генерации. Речь идет о когенерационных установках и мощных генераторах, которые энергосистема должна быть готова подключать без задержек, прежде всего в регионах с наибольшим дефицитом электроэнергии.

Напомним, недавно Денис Шмыгаль обратился к предприятиям с призывом уменьшить расход электроэнергии и выключить рекламные борды и иллюминацию.

Также Шмыгаль ответил, какова ситуация с защитой энергообъектов и действенны ли саркофаги.