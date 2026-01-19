Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль сказал, что будет делать власть для сокращения отключений

Шмыгаль сказал, что будет делать власть для сокращения отключений

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 10:53
Украина увеличит импорт электроэнергии и усилит сети — заявление Шмыгаля
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: Укрэнерго

В Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти планируют ускорить импорт электроэнергии из Европейского Союза, усилить внутренние сети и упростить подключение альтернативной генерации.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с руководством НЭК "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Что планирует сделать власть для стабилизации электроснабжения

Одной из главных задач является увеличение технических возможностей для импорта электроэнергии из Европейского Союза. Речь идет об ускорении развития межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС, что позволит оперативно привлекать дополнительные объемы электроэнергии в периоды дефицита.

Также прорабатываются проекты по улучшению передачи электроэнергии с запада страны на восток. Это необходимо, чтобы эффективнее использовать как собственную генерацию, так и импортируемый ресурс в регионах, где потребление больше всего. Для этого планируются ремонты поврежденных сетей и дальнейшее их развитие. Ожидается, что это поможет сократить продолжительность отключений в самых сложных районах.

Кроме того, вместе с Государственной специальной службой транспорта отрабатываются подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций вблизи линии фронта. Параллельно прорабатывается вопрос защиты подстанций, как физическими укрытиями, так и средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Отдельное внимание уделили сокращению бюрократии в энергетической сфере. По словам министра, будут использоваться цифровые инструменты, чтобы уменьшить объем отчетности и ускорить принятие антикризисных решений.

Еще одним направлением работы стало упрощение подключения распределенной генерации. Речь идет о когенерационных установках и мощных генераторах, которые энергосистема должна быть готова подключать без задержек, прежде всего в регионах с наибольшим дефицитом электроэнергии.

Напомним, недавно Денис Шмыгаль обратился к предприятиям с призывом уменьшить расход электроэнергии и выключить рекламные борды и иллюминацию.

Также Шмыгаль ответил, какова ситуация с защитой энергообъектов и действенны ли саркофаги.

Денис Шмыгаль электроэнергия сфера энергетики импорт отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации