Украина увеличит импорт электроэнергии и усилит сети — заявление Шмыгаля

Шмыгаль сказал, что будет делать власть для сокращения отключений
В Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти планируют ускорить импорт электроэнергии из Европейского Союза, усилить внутренние сети и упростить подключение альтернативной генерации.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с руководством НЭК "Укрэнерго".
Что планирует сделать власть для стабилизации электроснабжения
Одной из главных задач является увеличение технических возможностей для импорта электроэнергии из Европейского Союза. Речь идет об ускорении развития межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС, что позволит оперативно привлекать дополнительные объемы электроэнергии в периоды дефицита.
Также прорабатываются проекты по улучшению передачи электроэнергии с запада страны на восток. Это необходимо, чтобы эффективнее использовать как собственную генерацию, так и импортируемый ресурс в регионах, где потребление больше всего. Для этого планируются ремонты поврежденных сетей и дальнейшее их развитие. Ожидается, что это поможет сократить продолжительность отключений в самых сложных районах.
Кроме того, вместе с Государственной специальной службой транспорта отрабатываются подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций вблизи линии фронта. Параллельно прорабатывается вопрос защиты подстанций, как физическими укрытиями, так и средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Отдельное внимание уделили сокращению бюрократии в энергетической сфере. По словам министра, будут использоваться цифровые инструменты, чтобы уменьшить объем отчетности и ускорить принятие антикризисных решений.
Еще одним направлением работы стало упрощение подключения распределенной генерации. Речь идет о когенерационных установках и мощных генераторах, которые энергосистема должна быть готова подключать без задержек, прежде всего в регионах с наибольшим дефицитом электроэнергии.
Напомним, недавно Денис Шмыгаль обратился к предприятиям с призывом уменьшить расход электроэнергии и выключить рекламные борды и иллюминацию.
Также Шмыгаль ответил, какова ситуация с защитой энергообъектов и действенны ли саркофаги.
