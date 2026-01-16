Шмигаль закликав бізнес вимкнути рекламу та гірлянди

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: кадр з відео

Міністр енергетики Денис Шмигаль закликав бізнес і органи місцевої влади скоротити споживання електроенергії на тлі напруженої ситуації в енергосистемі. Йдеться насамперед про зовнішнє освітлення, рекламні конструкції та підсвітку, які, за його словами, не є критично необхідними.

Про це Денис Шмигаль сказав під час виступу на пленарному засіданні у Верховній Раді.

Шмигаль звернувся до підприємців із проханням тимчасово вимкнути гірлянди, вивіски, світлові екрани та інші елементи зовнішньої реклами. Він наголосив, що зекономлена електроенергія має бути спрямована насамперед на потреби населення.

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути зовнішню рекламу, вимкнути вивіски, підсвітки, екрани. Якщо ви маєте зайву енергію, віддайте її краще людям. Сьогодні це найважливіше, люди будуть вам за це безумовно вдячні", — заявив міністр.

Нагадаємо, також Денис Шмигаль назвав причину повільних темпів відновлення електропостачання для Києва.

Окрім того, міністр енергетики заявляв, що влада Києва не підготувала місто належним чином до блекаутів.