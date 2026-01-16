Шмыгаль призвал бизнес выключить рекламу и гирлянды

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: кадр из видео

Министр энергетики Денис Шмыгаль призвал бизнес и органы местной власти сократить потребление электроэнергии на фоне напряженной ситуации в энергосистеме. Речь идет прежде всего о наружном освещении, рекламных конструкциях и подсветке, которые, по его словам, не являются критически необходимыми.

Об этом Денис Шмыгаль сказал во время выступления на пленарном заседании в Верховной Раде.

Шмыгаль обратился к предпринимателям с просьбой временно выключить гирлянды, вывески, световые экраны и другие элементы наружной рекламы. Он отметил, что сэкономленная электроэнергия должна быть направлена прежде всего на нужды населения.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настоятельной просьбой выключить наружную рекламу, выключить вывески, подсветки, экраны. Если вы имеете лишнюю энергию, отдайте ее лучше людям. Сегодня это самое важное, люди будут вам за это безусловно благодарны", — заявил министр.

