Шмыгаль назвал критические потребности энергосектора Украины

Дата публикации 19 января 2026 18:58
Шмыгаль рассказал комиссару ЕС о потребностях энергосектора Украины
Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Telegram

Министр энергетики Денис Шмыгаль провел разговор с комиссаром ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Даном Йоргенсеном. Он сообщил, что Европейский Союз продолжит системную поддержку энергосектора Украины.

Об этом Шмыгаль сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 19 января

Читайте также:

Какую помощь обсудили

Министр проинформировал Йоргенсена об актуальной ситуации в Украине. РФ намеренно именно во время сильных морозов обстреливает энергетическую инфраструктуру ежедневно. Сейчас делается все возможное, чтобы как можно быстрее возвращать свет и тепло в дома.

Шмигаль назвав критичні потреби енергосектору України - фото 1
Сообщение Шмыгаля в Telegram. Фото: скриншот

"Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, Чернигове, Сумах, Днепре, Харькове, Одессе. Создан штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике", — отметил Шмыгаль.

Министр определил три приоритета: восстановление поврежденных РФ энергообъектов; защита инфраструктуры; оборудование для генерации и транзита электроэнергии.

"Подчеркнул потребности украинского энергосектора. Трансформаторы, генераторы, мобильные подстанции и оборудование, необходимое для оперативных ремонтов", — добавил он.

Министр энергетики рассчитывает на продолжение поступления помощи от Фонда поддержки энергетики Украины и AidEnergy.

Напомним, что Денис Шмыгаль сообщил: чтобы стабилизировать ситуацию, власти планируют ускорить импорт электроэнергии из ЕС. Нужно усилить внутренние сети и упростить подключение альтернативной генерации.

Ранее мы также информировали, что Шмигаль рассказал, сколько энергообъектов имеют защиту второго уровня. Некоторые из этих саркофагов выдержали уже более 20 попаданий дронов.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
