Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль рассказал, сколько энергообъектов имеют защиту

Шмыгаль рассказал, сколько энергообъектов имеют защиту

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 12:12
Почти каждый энергообъект Украины оборудован вторым уровнем защиты
Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Почти каждый энергообъект Украины оборудован вторым уровнем защиты. Некоторые из таких саркофагов выдержали уже более 20 попаданий "Шахедами".

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Реклама
Читайте также:

Что дешевле — сбивать ракеты или строить саркофаги для энергообъектов

"Защита построена на подавляющем большинстве, практически на всех подстанциях. Практически каждый построенный саркофаг сегодня выдержал попадание "Шахедов", некоторые из них  до 20 попаданий. Есть попадания ракет  также выдержали", — говорит министр.

Шмыгаль отметил, что пассивная защита второго уровня доказала свою эффективность.

В то же время министр подчеркнул, что строить саркофаги получается дешевле, чем сбивать вражескую баллистику.

"Одна ракет для Patriot стоит примерно 3 млн долларов. Одна защита второго уровня стоит менее 3 млн долларов", — пояснил он.

Напомним, по словам Шмыгаля, в Украине вражескими ударами уничтожены почти все электростанции.

В связи с этим он призвал бизнес экономить электроэнергию.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада сфера энергетики война в Украине отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации