Шмыгаль рассказал, сколько энергообъектов имеют защиту
Почти каждый энергообъект Украины оборудован вторым уровнем защиты. Некоторые из таких саркофагов выдержали уже более 20 попаданий "Шахедами".
Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.
Что дешевле — сбивать ракеты или строить саркофаги для энергообъектов
"Защита построена на подавляющем большинстве, практически на всех подстанциях. Практически каждый построенный саркофаг сегодня выдержал попадание "Шахедов", некоторые из них — до 20 попаданий. Есть попадания ракет — также выдержали", — говорит министр.
Шмыгаль отметил, что пассивная защита второго уровня доказала свою эффективность.
В то же время министр подчеркнул, что строить саркофаги получается дешевле, чем сбивать вражескую баллистику.
"Одна ракет для Patriot стоит примерно 3 млн долларов. Одна защита второго уровня стоит менее 3 млн долларов", — пояснил он.
Напомним, по словам Шмыгаля, в Украине вражескими ударами уничтожены почти все электростанции.
В связи с этим он призвал бизнес экономить электроэнергию.
