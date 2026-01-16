Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

Почти каждый энергообъект Украины оборудован вторым уровнем защиты. Некоторые из таких саркофагов выдержали уже более 20 попаданий "Шахедами".

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

"Защита построена на подавляющем большинстве, практически на всех подстанциях. Практически каждый построенный саркофаг сегодня выдержал попадание "Шахедов", некоторые из них — до 20 попаданий. Есть попадания ракет — также выдержали", — говорит министр.

Шмыгаль отметил, что пассивная защита второго уровня доказала свою эффективность.

В то же время министр подчеркнул, что строить саркофаги получается дешевле, чем сбивать вражескую баллистику.

"Одна ракет для Patriot стоит примерно 3 млн долларов. Одна защита второго уровня стоит менее 3 млн долларов", — пояснил он.

Напомним, по словам Шмыгаля, в Украине вражескими ударами уничтожены почти все электростанции.

В связи с этим он призвал бизнес экономить электроэнергию.