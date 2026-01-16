Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Новости дня В Украине не осталось ни одной целой электростанции, — Шмыгаль

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, — Шмыгаль

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 10:41
Атака на энергетику — сколько станций уничтожено в Украине
Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Минобороны

В Украине после российских атак на энергетику нет ни одной целой электростанции. Кроме того, многие регионы провалили подготовку к зиме.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 января.

Читайте также:

В каких областях ситуация с энергетикой самая сложная

В целом в энергетике самая сложная ситуация в Киеве, в Одесской области и прифронтовых общинах.

По его словам, сейчас увеличивается количество пунктов несокрушимости и импорт электроэнергии из ЕС.

Шмыгаль также добавил, что между областями продолжается перераспределение резервного энергооборудования, чтобы обеспечить стабильную работу критических объектов.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о планах Украины усилить защиту энергообъектов.

В среду, 14 января, стало известно о введении чрезвычайного положения в энергетике.

Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада электроэнергия отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
