Атака на енергетику - Скільки станцій знищено в Україні

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, — Шмигаль
Дата публікації: 16 січня 2026 10:41
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Міноборони
В Україні після російських атак на енергетику немає жодної цілої електростанції. Крім того, багато регіонів провалили підготовку до зими.
Про це заявив перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.
Загалом в енергетиці найскладніша ситуація у Києві, на Одещині та прифронтових громадах.
За його словами, наразі збільшується кількість пунктів незламності й імпорт електроенергії з ЄС.
Шмигаль також додав, що між областями триває перерозподіл резервного енергообладнання, щоб забезпечити стабільну роботу критичних обʼєктів.
