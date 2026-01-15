Видео
Гринчук ответила, защищены ли энергообъекты Украины

Гринчук ответила, защищены ли энергообъекты Украины

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 20:20
Защищены ли на самом деле энергообъекты Украины — Гринчук прокомментировала
Экс-министр энергетики Светлана Гринчук на заседании ВСК. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Главные энергообъекты Украины имеют защиту. Где именно и какие укрытия были построены, указано в специальном отчете.

Об этом заявила экс-министр энергетики Светлана Гринчук во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Гринчук заявила, что энергообъекты защищены

"С чего все взяли, что нет защиты энергообъектов? Есть замечательный отчет временной следственной комиссии. Почитайте его, посмотрите, там четко указано, где есть (Есть защита. — Ред.)", — отметила Гринчук.

Экс-министр энергетики добавила, что в отчете подробно описаны проблемные вопросы. По словам Гринчук, часть объектов Энергоатома и Укрэнерго точно были защищены.

"Я контролировала как министр выполнения политики, которая формируется, какие части реализуются министерством, предприятиями. Для того, чтобы эта защита была завершена, в частности, сроки и то, чтобы те, кто не делает свою работу, были тем или иным образом наказаны", — добавила экс-министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ готовит дела в международные суды. Они будут касаться ударов по энергетике Украины.

Также мы рассказывали о том, что Киев не подготовился к блэкаутам должным образом. В КГГА объяснили, почему так случилось.

электроэнергия обстрелы энергетика свет Светлана Гринчук
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
