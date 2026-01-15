Защищены ли на самом деле энергообъекты Украины — Гринчук прокомментировала

Экс-министр энергетики Светлана Гринчук на заседании ВСК. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирык

Главные энергообъекты Украины имеют защиту. Где именно и какие укрытия были построены, указано в специальном отчете.

Об этом заявила экс-министр энергетики Светлана Гринчук во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама

Читайте также:

Гринчук заявила, что энергообъекты защищены

"С чего все взяли, что нет защиты энергообъектов? Есть замечательный отчет временной следственной комиссии. Почитайте его, посмотрите, там четко указано, где есть (Есть защита. — Ред.)", — отметила Гринчук.

Экс-министр энергетики добавила, что в отчете подробно описаны проблемные вопросы. По словам Гринчук, часть объектов Энергоатома и Укрэнерго точно были защищены.

"Я контролировала как министр выполнения политики, которая формируется, какие части реализуются министерством, предприятиями. Для того, чтобы эта защита была завершена, в частности, сроки и то, чтобы те, кто не делает свою работу, были тем или иным образом наказаны", — добавила экс-министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ готовит дела в международные суды. Они будут касаться ударов по энергетике Украины.

Также мы рассказывали о том, что Киев не подготовился к блэкаутам должным образом. В КГГА объяснили, почему так случилось.