Защищены ли на самом деле энергообъекты Украины — Гринчук прокомментировала

Гринчук ответила, защищены ли энергообъекты Украины
Главные энергообъекты Украины имеют защиту. Где именно и какие укрытия были построены, указано в специальном отчете.
Об этом заявила экс-министр энергетики Светлана Гринчук во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.
"С чего все взяли, что нет защиты энергообъектов? Есть замечательный отчет временной следственной комиссии. Почитайте его, посмотрите, там четко указано, где есть (Есть защита. — Ред.)", — отметила Гринчук.
Экс-министр энергетики добавила, что в отчете подробно описаны проблемные вопросы. По словам Гринчук, часть объектов Энергоатома и Укрэнерго точно были защищены.
"Я контролировала как министр выполнения политики, которая формируется, какие части реализуются министерством, предприятиями. Для того, чтобы эта защита была завершена, в частности, сроки и то, чтобы те, кто не делает свою работу, были тем или иным образом наказаны", — добавила экс-министр.
