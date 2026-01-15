Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гринчук відповіла, чи захищені насправді енергооб'єкти України

Гринчук відповіла, чи захищені насправді енергооб'єкти України

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 20:20
Чи захищені насправді енергооб'єкти України — Гринчук прокоментувала
Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Головні енергооб'єкти України мають захист. Де саме та які укриття було побудовано, зазначено у спеціальному звіті.

Про це заявила ексміністерка енергетики Світлана Гринчук під час засідання ТСК у Києві у четвер, 15 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама
Читайте також:

Гринчук заявила, що енергооб'єкти захищені

"З чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів? Є чудовий звіт тимчасової слідчої комісії. Почитайте його, подивіться, там чітко вказано, де є (Є захист. — Ред.)", — зазначила Гринчук.

Ексміністерка енергетики додала, що у звіті детально описані проблемні питання. За словами Гринчук, частина об'єктів Енергоатому та Укренерго точно були захищені.

"Я контролювала як міністр виконання політики, яка формується, які частини реалізуються міністерством, підприємствами. Для того, щоб цей захист був завершений, зокрема, строки і те, щоб ті, хто не робить свою роботу, були тим чи іншим чином покарані", — додала ексміністерка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ готує справи до міжнародних судів. Вони будуть стосуватися ударів по енергетиці України.

Також ми розповідали про те, що Київ не підготувався до блекаутів належним чином. У КМДА пояснили, чому так трапилося.

електроенергія обстріли енергетика світло Світлана Гринчук
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації