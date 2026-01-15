Чи захищені насправді енергооб'єкти України — Гринчук прокоментувала

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук на засіданні ТСК. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Головні енергооб'єкти України мають захист. Де саме та які укриття було побудовано, зазначено у спеціальному звіті.

Про це заявила ексміністерка енергетики Світлана Гринчук під час засідання ТСК у Києві у четвер, 15 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Гринчук заявила, що енергооб'єкти захищені

"З чого всі взяли, що немає захисту енергооб'єктів? Є чудовий звіт тимчасової слідчої комісії. Почитайте його, подивіться, там чітко вказано, де є (Є захист. — Ред.)", — зазначила Гринчук.

Ексміністерка енергетики додала, що у звіті детально описані проблемні питання. За словами Гринчук, частина об'єктів Енергоатому та Укренерго точно були захищені.

"Я контролювала як міністр виконання політики, яка формується, які частини реалізуються міністерством, підприємствами. Для того, щоб цей захист був завершений, зокрема, строки і те, щоб ті, хто не робить свою роботу, були тим чи іншим чином покарані", — додала ексміністерка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ готує справи до міжнародних судів. Вони будуть стосуватися ударів по енергетиці України.

Також ми розповідали про те, що Київ не підготувався до блекаутів належним чином. У КМДА пояснили, чому так трапилося.