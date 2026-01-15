Відео
Головна Новини дня Удари по енергетиці — СБУ готує справи для міжнародних судів

Удари по енергетиці — СБУ готує справи для міжнародних судів

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:38
СБУ задокументувала сотні ударів Росії по енергетиці України
Пошкоджена ТЕС. Фото: REUTERS

Служба безпеки України заявляє, що масовані удари російської федерації по об'єктах української енергетики мають ознаки злочинів проти людяності та є елементом цілеспрямованої державної політики кремля. Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження, в межах якого вже сформовано повну доказову базу.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Читайте також:

Скільки разів Росія атакувала енергооб'єкти України з початку опалювального сезону-2025 

За даними слідства, з початку поточного опалювального сезону правоохоронці задокументували 256 повітряних атак Росії по енергооб'єктах і системах теплопостачання України.

Особливо інтенсивними обстріли стали з жовтня 2025 року. У цей період російські війська навмисно атакували ключові елементи енергосистеми, зокрема 11 гідроелектростанцій і 45 найбільших теплоелектроцентралей країни.

Окремо слідчі зафіксували 49 прицільних повітряних ударів по теплових електростанціях та ще 151 атаку по електропідстанціях у різних регіонах держави.

У СБУ наголошують, що всі ці удари мали комбінований характер: противник одночасно застосовував десятки ударних безпілотників і ракет, намагаючись максимально ускладнити роботу енергосистеми. Під час атак росія використовувала балістичні та крилаті ракети "Іскандер", "Калібр", "Х-101", "Х-69", а також ударні дрони типу "Герань".

Найбільшого вогневого ураження зазнали об'єкти теплової та електричної генерації у Києві та Київській області, а також у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

У Службі безпеки підкреслюють, що значна частина ударів по енергетичній інфраструктурі припадала саме на періоди різкого зниження температури. Наслідком цього стали масштабні відключення електроенергії та теплопостачання, а також перебої з водопостачанням у домівках мільйонів цивільних українців по всій країні.

З огляду на системність і наслідки таких дій СБУ кваліфікує знищення енергосистеми України російською федерацією як злочини проти людяності відповідно до статті 442-1 Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначають, що йдеться про свідоме створення життєвих умов, розрахованих на знищення частини населення. Особливістю цієї правової кваліфікації є міжнародний характер злочинів, що відкриває можливість притягнення винних до відповідальності як в українських, так і в іноземних судах.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про надзвичайний стан в енергосистемі. Читайте, які повноваження матиме влада в рамках цього стану. 

Окремо Юлія Свириденко проводила нараду щодо захисту енергооб'єктів України. 

СБУ електроенергія обстріли війна в Україні енергетика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
