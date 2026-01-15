Видео
Главная Новости дня Удары по энергетике — СБУ готовит дела для международных судов

Удары по энергетике — СБУ готовит дела для международных судов

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 10:38
СБУ задокументировала сотни ударов России по энергетике Украины
Поврежденная ТЭС. Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины заявляет, что массированные удары российской федерации по объектам украинской энергетики имеют признаки преступлений против человечности и являются элементом целенаправленной государственной политики кремля. Об этом говорится в материалах уголовного производства, в рамках которого уже сформирована полная доказательная база.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте также:

Сколько раз Россия атаковала энергообъекты Украины с начала отопительного сезона-2025

По данным следствия, с начала текущего отопительного сезона правоохранители задокументировали 256 воздушных атак России по энергообъектам и системам теплоснабжения Украины.

Особенно интенсивными обстрелы стали с октября 2025 года. В этот период российские войска намеренно атаковали ключевые элементы энергосистемы, в частности 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей страны.

Отдельно следователи зафиксировали 49 прицельных воздушных ударов по тепловым электростанциям и еще 151 атаку по электроподстанциям в разных регионах государства.

В СБУ отмечают, что все эти удары имели комбинированный характер: противник одновременно применял десятки ударных беспилотников и ракет, пытаясь максимально усложнить работу энергосистемы. Во время атак россия использовала баллистические и крылатые ракеты "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69", а также ударные дроны типа "Герань".

Наибольшему огневому поражению подверглись объекты тепловой и электрической генерации в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

В Службе безопасности подчеркивают, что значительная часть ударов по энергетической инфраструктуре приходилась именно на периоды резкого снижения температуры. Следствием этого стали масштабные отключения электроэнергии и теплоснабжения, а также перебои с водоснабжением в домах миллионов гражданских украинцев по всей стране.

Учитывая системность и последствия таких действий СБУ квалифицирует уничтожение энергосистемы Украины российской федерацией как преступления против человечности в соответствии со статьей 442-1 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отмечают, что речь идет о сознательном создании жизненных условий, рассчитанных на уничтожение части населения. Особенностью этой правовой квалификации является международный характер преступлений, что открывает возможность привлечения виновных к ответственности как в украинских, так и в иностранных судах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о чрезвычайном положении в энергосистеме. Читайте, какие полномочия будет иметь власть в рамках этого состояния.

Отдельно Юлия Свириденко проводила совещание по защите энергообъектов Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
