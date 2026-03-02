Члени наглядової ради Нафтогазу — хто ними став

Юлія Свириденко. Фото: пресслужба уряду

Кабінет міністрів призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України" на підставі подання номінаційного комітету. Вона складається з шести членів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис прем’єр-міністерки Юлії Свириденко у понеділок, 2 березня.

Новообрані члени наглядової ради

"Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури — з урахуванням професійних заслуг кандидатів", — йдеться в повідомленні.

До складу наглядової ради увійшли:

Роберт Шлешинський (Польща) — експерт із корпоративного управління та енергетики;

Ерік Расмуссен (Данія) — експерт у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК "Нафтогаз України";

Данкан Найтінгейл (Канада) — фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР;

Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) — обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Як чинний член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів;

Анна Артеменко — заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Костянтин Мар’євич — державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).

Зазначається, що незалежні міжнародні члени Шлешинський, Расмуссен, Найтінгейл та Анфіннсен — фахівці з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі.

Шлешинський, Расмуссен, Найтінгейл та Анфіннсен. Колаж: Юлія Свириденко / Telegram

Крім того, уряд завершує оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі — "Центренерго", "Українськихх розподільних мереж", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператора ГТС України" та інших.

Конкурс на посади наглядової ради

Оновлення в наглядових радах розпочали в листопаді. Передувала цьому резонансну справа НАБУ про корупцію у сфері енергетики. У межах цієї справи фіксували схеми "відкатів" у 10–15 % від контрактів та "чорну бухгалтерію" через офшорні компанії.

Серед підозрюваних бізнесмен Тимур Міндіч, ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, ексрадники й функціонери державних енергетичних структур, а також інші фігуранти.

У грудні президент Володимир Зеленський анонсував масове перезавантаження наглядових рад енергетичних компаній. Президент наголосив, що саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків.