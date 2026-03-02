В наблюдательном совете Нафтогаза есть четыре независимых международных члена

Утвержден новый состав наблюдательного совета "Натогаза" — список
Официально назначен новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". В него вошли шесть человек.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в понедельник, 2 марта.
Новоизбранные члены наблюдательного совета
"Отбор состоялся с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры — с учетом профессиональных заслуг кандидатов", — говорится в сообщении.
В состав наблюдательного совета вошли:
- Роберт Шлешинский (Польша) — эксперт по корпоративному управлению и энергетике;
- Эрик Расмуссен (Дания) — эксперт в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в НАК "Нафтогаз Украины";
- Данкан Найтингейл (Канада) — специалист специализируется на операционном управлении добычей и развитии энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР;
- Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) — занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрения европейских стандартов;
- Анна Артеменко — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Константин Марьевич — государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).
Отмечается, что независимые международные члены Шлешинский, Расмуссен, Найтингейл и Анфиннсен — специалисты с многолетним опытом работы в энергетическом секторе.
Кроме того, правительство завершает обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли — "Центрэнерго", "Украинских распределительных сетей", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператора ГТС Украины" и других.
Конкурс на должности наблюдательного совета
Обновления в наблюдательных советах начали в ноябре. Предшествовало этому резонансное дело НАБУ о коррупции в сфере энергетики.
В рамках этого дела фиксировались схемы "откатов" в 10-15% от контрактов и "черную бухгалтерию" через оффшорные компании.
В числе подозреваемых бизнесмен Тимур Миндич, эксминистр энергетики и юстиции Герман Галущенко, эксрадники и функционеры государственных энергетических структур, а также другие фигуранты.
В декабре президент Владимир Зеленский анонсировал массовую перезагрузку наблюдательных советов энергетических компаний. Президент подчеркнул, что именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.
Читайте Новини.LIVE!