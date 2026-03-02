Видео
Утвержден новый состав наблюдательного совета "Натогаза" — список

Дата публикации 2 марта 2026 15:02
В наблюдательном совете Нафтогаза есть четыре независимых международных члена
Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба правительства

Официально назначен новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". В него вошли шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в понедельник, 2 марта.

Новоизбранные члены наблюдательного совета

"Отбор состоялся с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры — с учетом профессиональных заслуг кандидатов", говорится в сообщении.

В состав наблюдательного совета вошли:

  • Роберт Шлешинский (Польша) — эксперт по корпоративному управлению и энергетике;
  • Эрик Расмуссен (Дания) — эксперт в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в НАК "Нафтогаз Украины";
  • Данкан Найтингейл (Канада) — специалист специализируется на операционном управлении добычей и развитии энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР;
  • Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) — занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Как действующий член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрения европейских стандартов;
  • Анна Артеменко — заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Константин Марьевич — государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).

Отмечается, что независимые международные члены Шлешинский, Расмуссен, Найтингейл и Анфиннсен — специалисты с многолетним опытом работы в энергетическом секторе.

наглядова рада
Шлешинский, Расмуссен, Найтингейл и Анфиннсен. Коллаж: Юлия Свириденко / Telegram

Кроме того, правительство завершает обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли — "Центрэнерго", "Украинских распределительных сетей", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператора ГТС Украины" и других.

Конкурс на должности наблюдательного совета

Обновления в наблюдательных советах начали в ноябре. Предшествовало этому резонансное дело НАБУ о коррупции в сфере энергетики. 

В рамках этого дела фиксировались схемы "откатов" в 10-15% от контрактов и "черную бухгалтерию" через оффшорные компании.

В числе подозреваемых бизнесмен Тимур Миндич, эксминистр энергетики и юстиции Герман Галущенко, эксрадники и функционеры государственных энергетических структур, а также другие фигуранты.

В декабре президент Владимир Зеленский анонсировал массовую перезагрузку наблюдательных советов энергетических компаний. Президент подчеркнул, что именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.

Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
