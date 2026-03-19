Кабмін готує нові податкові правила на вимогу МВФ

Найближчим часом Кабінет міністрів зареєструє у Верховній Раді законопроєкт, який міститиме усі податкові та митні зміни. Йдеться про ті нововведення, які необхідні для виконання умов кредиту МВФ. Документ уже підготовлений урядовцями.

Уряд подасть до Ради нові податкові зміни

Законодавча ініціатива передбачає комплексні зміни: зокрема, пропонується запровадити податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, врегулювати оподаткування діяльності онлайн-платформ, встановити митні платежі на всі міжнародні відправлення, а також зберегти дію військового збору і після завершення війни.

"Законопроєкт уже готовий і найближчими днями буде поданий на розгляд Кабміну", — сказав співрозмовник.

Співпраця України з МВФ

Наприкінці лютого Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів. Вже 3 березня до України надійшло перших 1,5 млрд доларів.

Однією із вимог МВФ було ухвалення Верховною Радою закону про спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Проте нардепам не вистачило голосів — законопроєкт провалили.