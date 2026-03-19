Кабмін готує нові податкові правила на вимогу МВФ
Найближчим часом Кабінет міністрів зареєструє у Верховній Раді законопроєкт, який міститиме усі податкові та митні зміни. Йдеться про ті нововведення, які необхідні для виконання умов кредиту МВФ. Документ уже підготовлений урядовцями.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерело в уряді "РБК-Україна".
Законодавча ініціатива передбачає комплексні зміни: зокрема, пропонується запровадити податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, врегулювати оподаткування діяльності онлайн-платформ, встановити митні платежі на всі міжнародні відправлення, а також зберегти дію військового збору і після завершення війни.
"Законопроєкт уже готовий і найближчими днями буде поданий на розгляд Кабміну", — сказав співрозмовник.
Співпраця України з МВФ
Наприкінці лютого Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 млрд доларів. Вже 3 березня до України надійшло перших 1,5 млрд доларів.
Однією із вимог МВФ було ухвалення Верховною Радою закону про спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Проте нардепам не вистачило голосів — законопроєкт провалили.
Читайте Новини.LIVE!