Гетманцев заявив, що країна на грані фінансової катастрофи

Гетманцев заявив, що країна на грані фінансової катастрофи

Дата публікації: 26 березня 2026 11:43
Гетманцев заявив, що країна на грані фінансової катастрофи
Нардеп Данило Гетманцев. Фото: пресслужба Ради

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що Україна на грані фінансової катастрофи. У 2025 році не було виконано 14 індикаторів Ukraine Facility. І у зв'язку з цим до країни не надійшло 3,9 мільярдів євро, 300 млн з них згорають повністю в першому кварталі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ Гетманцева у залі парламенту в четвер, 26 березня.

На межі зриву кредит в 90 млрд доларів від ЄС

"У цьому першому кварталі ми не виконали вже п'ять індикаторів із п'яти. І відповідно до наших взаємовідносин зі Світовим банком, якщо ми не приймемо чотири дуже важливі закони, ми не отримаємо 3,3 млрд доларів від Світового банку. У нас на межі зриву великий репараційний кредит 90 млрд від ЄС", — сказав Гетманцев.

Крім того, за словами нардепа, на межі зриву перебуває також меморандум з Міжнародним валютним фондом.

"У нас на межі зриву меморандум з Міжнародним валютним фондом, який ми з вами березні цього року не виконали вже, бо відповідні законопроекти урядам не були внесені до Верховної Ради. Ми з вами можемо так втратити країну", — додав він.

Гетманцев наголосив, що сьогодні не на часі рішення на кшталт кешбеку

"Я хочу звернутися до Кабінету міністрів України. На сьогодні не час ховатися від відповідальності, не час популізму, не час пошуку популярних рішень на кшталт кешбеку, не час фоток в Instagram. А час системної праці, євроінтеграції, дерегуляції, пенсійної реформи, аудиту державних видатків та детінізації", — підсумував парламентар.

Як повідомляв Гетманцев журналістці Новини.LIVE, Україну охопила політична криза. За його словами, саме вона перешкоджає ухваленню законів, які вимагає МВФ та ЄС.

Крім того, в інтервʼю Новини.LIVE Гетманцев наголосив, що результативність Верховної Ради стрімко наближається до нуля. Причиною є те, що частина депутатів більше зосереджена на власному рейтингу.

Верховна Рада МВФ Данило Гетманцев економічна криза
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
