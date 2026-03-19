Гетманцев заявив про політичну кризу в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні не парламентська, а політична криза. Вона охоплює як владу, так і опозицію. Така криза перешкоджає ухваленню законів, які вимагає МВФ та ЄС.

Про це Гетманцев заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час заходу "Митна платформа — 2026".

"Я не погоджуюсь, що вона (криза — ред.) парламентська, вона політична. Парламент є одним із вимірів політики, і там все видно, бо це все відбувається на очах у суспільства. А криза, вона ж охоплює повністю і владу, і опозицію, тобто всю, всю вертикаль", — сказав Гетманцев.

Нардеп наголосив, що політична криза дійсно є перешкодою для прийняття багатьох актів, що стосуються МВФ та євроінтеграції.

"Найпростіші законопроєкти, ну, дивіться, мій законопроєкт про скасування актів виконаних робіт, тобто дерегуляція для бізнесу, яку просив бізнес, зібрав аж двісті тридцять голосів. Шістьма голосами він пройшов. Про що це говорить? Це говорить про те, що, на жаль, депутати в Верховній Раді займаються політикою, а не державними справами. Це погано. Але не всі", — додав він.

Нещодавно парламент провалив голосування за законопроєкт про спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Він був однією із вимог Міжнародного валютного фонду.

Також нардепам не вистачило голосів на закон, який унормовує порядок створення, діяльності та припинення роботи органів самоорганізації населення. Дозвіл на створення такого органу мала б надавати сільська або міська рада.

Гетманцев підсумував, що Верховна Рада вичерпує свій потенціал. За його словами, кожне засідання парламенту завершується провалом чергової законодавчої ініціативи.