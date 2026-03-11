Відео
Україна
Відео

Нардепи не змогли ухвалити важливий закон

Нардепи не змогли ухвалити важливий закон

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 11:27
Органи самоорганізації населення — що це таке, як їх можна створити та хто фінансуватиме
Засідання парламенту. Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт № 6319, який мав на меті удосконалити діяльність органів самоорганізації населення (ОСН). "За" проголосували лише 205 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту у середу, 11 березня.

Що зміниться

Що зміниться

Закон має на меті унормовувати порядок створення, діяльності та припинення роботи ОСН, враховуючи сучасні потреби громад та адміністративно-територіальні зміни в Україні.

Згідно з документом, декілька ОСН одного рівня не могли б діяти на одній території, а на територіях військових частин чи в’язниць їх створювати взагалі заборонено. Територія діяльності ОСН мала б бути нерозривною.

До складу органу самоорганізації населення могли бути обрані громадяни України, які на законних підставах проживають на території, в межах якої створюється або здійснює діяльність ОСН, та які на момент обрання досягли вісімнадцятирічного віку. Не можуть бути обраними особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину у сфері службової та професійної діяльності, якщо ця судимість не погашена або не знята.

Дозвіл на створення такого органу мала надати сільська або міська рада.

Для внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю ОСН обирається ревізійна комісія. Її членом не може бути людина, яка обрана до такого органу.

Що таке ОСН

Органи самоорганізації населення — це офіційно зареєстровані об’єднання жителів територій, які об’єднуються для вирішення локальних проблем та розвитку своєї громади. Через ОСН мешканці можуть брати участь у благоустрої, контролювати комунальні послуги, ініціювати культурні чи соціальні проєкти.

Раді не вистачає голосів на закони, які вимагає МВФ

Голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада вичерпує свій потенціал. За його словами, кожне засідання парламенту завершується провалом чергової законодавчої ініціативи.

Зокрема, у вівторок, 10 березня, Рада не змогла проголосувати законопроєкт про спеціальний режим оподаткування для цифрових платформ. Цей документ є однією з вимог Міжнарожного валютного фонду. 

Верховна Рада закон нардепи парламент населення
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
