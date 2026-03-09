Війна посилила старіння населення України — заява Лібанової

Люди на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна різко погіршила демографічну ситуацію в Україні, оскільки країну залишили мільйони людей, серед яких переважають молоді жінки з дітьми. Через це старіння населення прискорилося, а дефіцит робочої сили вже відчувають роботодавці.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Молодь активно виїжджає з України через війну

Повномасштабне вторгнення не лише загострило безпекову кризу, а й суттєво вдарило по демографічній ситуації в Україні. Від початку великої війни, як каже Елла Лібанова, з країни виїхали близько 5 млн людей, і переважно це були молоді жінки з дітьми.

Вона звернула увагу, що така міграція ще більше прискорила старіння населення. Лібанова навела статистику Євростату, за якою лише 6% українських воєнних мігрантів мають вік 65 років і старше, тоді як решта — молодші. Саме тому, за її оцінкою, ситуація з віковою структурою населення, яка і до війни була складною, тепер стала ще гіршою.

Роботодавці занизили вимоги до кандидатів через брак молоді

На її думку, проблема старіння в Україні існувала і до повномасштабної війни, але тепер стала ще гострішою.

"В Україні і так рівень старіння був не найнижчим. Ну, а тепер, ясна річ, що ситуація погіршилася", — сказала Лібанова.

Вона також наголосила, що демографічні зміни вже впливають на ринок праці. За її словами, роботодавці вже стикаються з браком працівників, тому підхід до підбору кадрів почав змінюватися.

"Роботодавцям не вистачає робочої сили вже сьогодні. Тому вони перестали вже так перебирати харчами, як вони перебирали раніше. І, так, буває ситуація, коли просять молодих, але переважною мірою вже не так жорстко, як раніше", — пояснила вона.

Окремо Лібанова зауважила, що старіння населення — не лише українська проблема, а глобальна тенденція. За її словами, цей процес відбувається в усьому світі, хоча в різних регіонах проявляється по-різному.

"Це нормально, тому що населення старіше в усіх країнах світу, не тільки в Україні, навіть в Африці. Просто в Африці не так сильно це, як в Європі. І якщо потрібно розвивати економіку, то потрібно мати робочу силу", — сказала вона.

Також демографиня висловилася про ставлення молодших поколінь до роботи. На її думку, частина молоді не хоче працювати за класичним графіком в офісі чи на виробництві, віддаючи перевагу іншим форматам зайнятості.

"Вони не хочуть працювати в офісі з 9 до 6. Вони не хочуть працювати на заводі. Вони хочуть бути блогерами, так звані креативні професії. Я перепрошую, а хто буде хліб вирощувати? А хто буде взуття ремонтувати і шити? Ми як будемо жити далі? Ми всі будемо блогерами? Так не може бути. А старші люди залишаються на тому, на чому вони виросли. Тобто вони розуміють, що треба ходити, якщо ти в офісі працюєш до офісу, якщо на підприємство – до підприємства", — заявила Лібанова.

