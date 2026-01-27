Відео
Україна
Головна Новини дня Виїзд 500 тисяч хлопців за кордон — що кажуть в ДПСУ

Виїзд 500 тисяч хлопців за кордон — що кажуть в ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 19:02
Виїзд чоловіків 18-22 роки за кордон — в ДПСУ спростували фейк
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

Інформацію про виїзд 500 тисяч хлопців за кордон протягом пів року не відповідає дійсності. Кількість молодих людей, які виїхали з України, значно менша.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE

Читайте також:

Виїзд молоді 18-22 роки за кордон

Демченко повідомив, що інформація про виїзд 500 тисяч хлопців, віком 18-22 роки за кордон не відповідає дійсності. За його словами, кількість молодих людей, що залишили Україну, значно менша. 

Виїзд молоді 18-22 років за кордон
Коментар Андрія Демченка. Фото: Новини.LIVE

"Хоч Державна прикордонна служба України веде лише загальну статистику по перетину кордону, не поділяючи на вік та стать, однак дані ЗМІ, які часто звертаються до контролюючих служб суміжних з Україною держав, показують, що кількість перетину кордону на в’їзд до тих країн чоловіками українцями у віці 18-22 значно менша", — наголосив речник ДПСУ. 

Нагадаємо, раніше такі цифри назвав народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк. Він зазначив, що масштаби трудової та вимушеної міграції критичні. 

Також Демченко повідомляв, що на кордоні України знизилася кількість порушень. При цьому повністю проблема не зникла.

кордон мобілізація молодь ДПСУ Андрій Демченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
