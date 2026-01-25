Відео
Україна
На кордоні України знизилася кількість порушень — названо причини

На кордоні України знизилася кількість порушень — названо причини

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 14:09
Демченко пояснив, чому українці стали рідше нелегально перетинати кордон
Прикордонники укріплюють кордон. Фото: ДПСУ

Спроби чоловіків незаконно покинути територію України в зимовий період тривають, проте їхня загальна кількість знизилася порівняно з попередніми місяцями. При цьому повністю проблема не зникла.

Прикордонники фіксують порушення щодня, а ситуація, як і раніше, потребує підвищеного контролю, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За словами представника ДПСУ, найбільшу кількість спроб незаконного перетину кордону традиційно фіксують на румунському напрямку, другою за "популярністю" залишається ділянка кордону з Молдовою.

Андрей Демченко
Андрій Демченко відповідає на запитання. Фото: mediacenter.org.ua

Чому зима не зупиняє порушників

Попри морози та складні погодні умови, частина чоловіків, як і раніше, обирає вкрай небезпечні маршрути. Прикордонники неодноразово виявляли людей з ознаками сильного переохолодження та обмороженнями, що лише підтверджує високий ризик таких спроб та загрозу для життя.

"Порушників ми затримуємо фактично щодня. Навіть узимку люди йдуть на небезпечні кроки, обираючи складні ділянки кордону. Ми регулярно фіксуємо випадки обморожень і серйозного переохолодження. Це ще раз доводить, що такі спроби можуть закінчитися трагічно", — наголосив Демченко.

Нагадаємо, вранці 25 січня Президент України Володимир Зеленський вирушив до Литви з важливою місією.

Також відомо, що цього дня практично відсутні черги на кордоні України на всіх КПП, але можливі збої в роботі електросистем.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
