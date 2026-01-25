Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На границе Украины снизилось число нарушений — названы причины

На границе Украины снизилось число нарушений — названы причины

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 14:09
Демченко объяснил, почему украинцы стали реже нелегально пересекать границу
Пограничиники укрепляют границу. Фото: ГПСУ

Попытки мужчин незаконно покинуть территорию Украины в зимний период продолжаются, однако их общее количество снизилось по сравнению с предыдущими месяцами. При этом полностью проблема не исчезла. 

Пограничники фиксируют нарушения ежедневно, а ситуация по-прежнему требует повышенного контроля, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Реклама
Читайте также:

По словам представителя ГПСУ, наибольшее число попыток незаконного пересечения границы традиционно фиксируется на румынском направлении, вторым по "популярности" остается участок границы с Молдовой.

Андрей Демченко
Андрей Демченко отвечает на вопросы. Фото: mediacenter.org.ua

Почему зима не останавливает нарушителей

Несмотря на морозы и сложные погодные условия, часть мужчин по-прежнему выбирает крайне опасные маршруты. Пограничники неоднократно обнаруживали людей с признаками сильного переохлаждения и обморожениями, что лишь подтверждает высокий риск таких попыток и угрозу для жизни.

"Нарушителей мы задерживаем фактически каждый день. Даже зимой люди идут на опасные шаги, выбирая сложные участки границы. Мы регулярно фиксируем случаи обморожений и серьезного переохлаждения. Это еще раз доказывает, что такие попытки могут закончиться трагически", — подчеркнул Демченко.

Напомним, утром 25 января Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Литву с важной миссией. 

Также известно, что в этот день практически отсутствуют очереди на границе Украины на всех КПП, но возможны сбои в работе электросистем. 

граница пограничники война в Украине ГПСУ Андрей Демченко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации