Демченко объяснил, почему украинцы стали реже нелегально пересекать границу

Пограничиники укрепляют границу. Фото: ГПСУ

Попытки мужчин незаконно покинуть территорию Украины в зимний период продолжаются, однако их общее количество снизилось по сравнению с предыдущими месяцами. При этом полностью проблема не исчезла.

Пограничники фиксируют нарушения ежедневно, а ситуация по-прежнему требует повышенного контроля, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По словам представителя ГПСУ, наибольшее число попыток незаконного пересечения границы традиционно фиксируется на румынском направлении, вторым по "популярности" остается участок границы с Молдовой.

Андрей Демченко отвечает на вопросы. Фото: mediacenter.org.ua

Почему зима не останавливает нарушителей

Несмотря на морозы и сложные погодные условия, часть мужчин по-прежнему выбирает крайне опасные маршруты. Пограничники неоднократно обнаруживали людей с признаками сильного переохлаждения и обморожениями, что лишь подтверждает высокий риск таких попыток и угрозу для жизни.

"Нарушителей мы задерживаем фактически каждый день. Даже зимой люди идут на опасные шаги, выбирая сложные участки границы. Мы регулярно фиксируем случаи обморожений и серьезного переохлаждения. Это еще раз доказывает, что такие попытки могут закончиться трагически", — подчеркнул Демченко.

